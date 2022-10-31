https://sputnikarabic.ae/20221031/صحيفة-تكشف-عن-خرق-عيد-الهالويين-للسعودية-والظاهرة-تثير-الجدل-داخل-المجتمع-1069661566.html
صحيفة تكشف عن خرق عيد "الهالويين" للسعودية والظاهرة تثير الجدل داخل المجتمع
صحيفة تكشف عن خرق عيد "الهالويين" للسعودية والظاهرة تثير الجدل داخل المجتمع
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن العاصمة السعودية الرياض احتفلت بعيد "الهالوين" هذا العام بطريقة لافتة ومميزة تحدث للمرة الأولى، مشيرة إلى أن ذلك يدل على... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:33+0000
2022-10-31T08:33+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن احتفالات عيد "الهالوين" في السعودية يؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقا تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية.ونوهت الصحيفة إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.وتابعت بالقول إنه "في السر يشكو بعض السعوديين من أن الدفع الترفيهي يبدو كأنه إلهاء عن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والتحديات السياسية مثل الافتقار إلى حرية التعبير".وبحسب الصحيفة، "تركت هذه التغييرات بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضب، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء".وفي سياق متصل، شهدت مدينة الرياض احتفالات عيد الهالوين في السعودية، إذ ارتدى خلاله المحتفلون أزياء تنكرية مختلفة.وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور مختلفة عن الحفل والتي أحدثت ضجة كبيرة في المجتمع السعودي.
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العالم العربي, نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
صحيفة تكشف عن خرق عيد "الهالويين" للسعودية والظاهرة تثير الجدل داخل المجتمع
08:33 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن العاصمة السعودية الرياض احتفلت بعيد "الهالوين" هذا العام بطريقة لافتة ومميزة تحدث للمرة الأولى، مشيرة إلى أن ذلك يدل على تغييرات كبيرة في المجتمع السعودي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز
" الأمريكية، أن احتفالات عيد "الهالوين" في السعودية يؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقا تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية.
ونوهت الصحيفة إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.
وتابعت بالقول إنه "في السر يشكو بعض السعوديين من أن الدفع الترفيهي يبدو كأنه إلهاء عن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والتحديات السياسية مثل الافتقار إلى حرية التعبير".
وبحسب الصحيفة، "تركت هذه التغييرات بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضب، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء".
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الرياض احتفالات عيد الهالوين في السعودية، إذ ارتدى خلاله المحتفلون أزياء تنكرية مختلفة.
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور مختلفة عن الحفل والتي أحدثت ضجة كبيرة في المجتمع السعودي.