https://sputnikarabic.ae/20221031/طهران-تشتكي-للسعودية-بشأن-قنوات-تابعة-لها-تعمل-كـغرفة-عمليات-حربية-ضد-الشعب-الإيراني-1069688507.html

طهران تشتكي للسعودية بشأن قنوات تابعة لها تعمل كـ"غرفة عمليات حربية ضد الشعب الإيراني"

طهران تشتكي للسعودية بشأن قنوات تابعة لها تعمل كـ"غرفة عمليات حربية ضد الشعب الإيراني"

هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، قناة "إیران إینترنشنال"، الممولة سعوديا، و"دورها في الأحداث الأخيرة في إيران". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T17:10+0000

2022-10-31T17:10+0000

2022-10-31T17:10+0000

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ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، "طرح مسألة السلوك الإعلامي الذي تنتهجه قناة إیران إینترنشنال ضد إيران بشكل مباشر خلال المحادثات الثنائية الأخيرة بين طهران والرياض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقال إن "وزارة الخارجية أعلنت بشكل قاطع وجهة نظرها في هذا الصدد عبر القنوات الدبلوماسية"، مضيفا أن "أداء هذه القناة أشبه بغرفة عمليات حربية ضد الشعب الإيراني، ونشاطها يشبه أنشطة الإعلام الإرهابي".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، قال إن هناك بعض الدول تنفق أموالها لإنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية، بينما هي لا تتحدث بها إطلاقا.وأوضح جهرمي أن "هذه الدول تريد من خلال الحرب الإعلامية أن تفرض الضغوط علينا"، مضيفا: أن "الشعب الإيراني قرر منذ 4 عقود أن يأخذ بزمام أموره وينال الحرية والاستقلال، والتحرر من هيمنة الاستعمار وتقرير مصيره بنفسه".وأشار إلى أن "القوى الاستعمارية لا يمنح أي شيء دون مقابل، وإنما تبحث عن بقرة حلوب"، لافتا إلى أن "هذه القوى حددت مهمة خاصة لكل دولة في خريطة العالم الخاصة بها، حيث قررت بأن يكون البعض منها أبقار للحلب والبعض الأخر أبقارا تذبح وتؤكل لحومها، وبلدان أخرى دجاج بيض".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم"، فيما أمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.

https://sputnikarabic.ae/20221003/طهران-قنوات-خارجية-تحولت-خلال-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-إلى-غرفة-عمليات-للتحريض-على-العنف-1068580754.html

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