https://sputnikarabic.ae/20221031/عائلات-القتلى-والأسرى-الفلسطينيين-يتحدثون-عن-الظروف-الإنسانية-الصعبة-التي-مروا-بها-1069656383.html

عائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين يتحدثون عن الظروف الإنسانية الصعبة التي مروا بها

عائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين يتحدثون عن الظروف الإنسانية الصعبة التي مروا بها

بعيون تختنق بالعبارات تروي والدة إبراهيم النابلسي القيادي بكتائب شهداء الأقصى، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية على مدينة نابلس في 9 أغسطس/آب 2022،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T07:24+0000

2022-10-31T07:24+0000

2022-10-31T07:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069656237_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ca5154d38d014987887eb6397bb4deca.jpg

وتحدثت لـ"سبوتنيك" قائلة: "تعرضت لتهديدات من الجيش الإسرائيلي من خلال اتصال هاتفي لأحد الضباط الإسرائيليين، وحين سألت المتصل من أنت فأجاب انا قابض الأرواح الذي سيقبض روح ابنك، فأجبته أنَّ الروح بيد الله لا يقبضها سواه، وقتها شعرت أنَّ ابني سيواجه التصفية، وكنت لم أره منذ أشهر، بعدها بأيام اقتحم الجيش الإسرائيلي المنزل ونكلوا بنا، وخربوا محتويات المنزل، وذقنا الرعب فقد كانت المداهمة وقت الفجر ولم أستطع حتى ارتداء ملابسي، وقاموا بتكسير محتويات المنزل وهددونا واعتقلوا ابني ونكلوا به".وتابعت " اتصل علي إبراهيم وقال لي يا أمي انا استشهدت، فقلت له أصبر والفرج قريب فقال لي لقد استشهدت وأنا أحبك واصبري، وبعدها قطع الاتصال فعرفت أنَّ إبراهيم استشهد، لم أستطع أن أتحرك واختنقت الدموع في عيني ولم أستطع إلا أن أمتثل لوصيته، وأصبر على فقدانه".وأضافت "لم نسلم بعد استشهاد إبراهيم من التنكيل والقهر، فقد عاد جنود الاحتلال واقتحموا المنزل مرة أخرى، وقاموا بتحطيم صور إبراهيم، وحتى صوره وهو طفل، كانوا يريدون أنَّ يكسروا همتي وهمة زوجي ويمحوا ما بقي لنا من إبراهيم، وهنا أتساءل في أي دين هذا وفي أي قانون، عندما رأيتهم يفعلون هذا بدل أنَّ أبكي ضحكت وقلت أنتم لن تمحوا ذكرى وبطولة إبراهيم بتحطيم وحرق صوره، فصورة ابني أصبحت في قلب كل إنسان شريف".وفي عميات الاعتقال تواجه عائلات الأسرى الفلسطينيين ظروفاً صعبة، من خلال المداهمة في ساعات الليل والتنكيل بالمعتقل وبعائلته، وهذا ما يرويه والد الأسير محمد النابلسي لـ "سبوتنيك": " محمد متزوج وأب لبنت عمرها سنة، وقد داهم الجيش الإسرائيلي المنزل في ساعات الليل، قاموا بتحطيم باب المنزل ولم أشعر بهم إلا وهم في غرفة نومي، وقاموا بتقييدي وتقيدي أولادي الصغار، وكان الرعب على وجوههم، وزاد في صعوبة الأمر بكاء الطفلة الرضيعة التي أحست بالخوف معنا، واعتقلوا محمد وهو مقيد ونكلوا به، وخربوا محتويات المنزل، وما وجهناه هو إرهاب منظم يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني".يذكر أنَّ 188 فلسطينيا قتلوا منذ بداية عام 2022، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية نحو (4700) أسير، من بينهم (30) أسيرة، ونحو (190) قاصرا، و(800) معتقل إداري من بينهم أسيرتين، ونحو 6 أطفال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم