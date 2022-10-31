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https://sputnikarabic.ae/20221031/كلوب-يرى-أنه-من-غير-العدل-الحكم-على-فريق-ليفربول-الآن-رغم-ضعف-النتائج-1069680227.html
كلوب يرى أنه "من غير العدل" الحكم على فريق ليفربول الآن رغم ضعف النتائج
كلوب يرى أنه "من غير العدل" الحكم على فريق ليفربول الآن رغم ضعف النتائج
قال المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الاثنين، إن وظيفته كمدرب لليفربول هي الخروج من بداية صعبة للموسم، حيث انتقد الإيحاءات بأن فريقه في تراجع. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:06+0000
2022-10-31T15:06+0000
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فاز الريدز بأربع فقط من أول 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخلف بفارق 15 نقطة عن آرسنال المتصدر، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.ضاعفت الهزائم المتتالية ضد نوتنجهام فورست ولييدز المتعثران بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز من الشكوك حو ليفربول.واجه كلوب وليفربول انتقادات لعدم بذل المزيد من الجهد لتجديد فريق اقترب من الفوز بأربعة ألقاب الموسم الماضي بشكل غير مسبوق.لكن يدعي الألماني أن سلسلة من الإصابات تعني أنه من غير العدل إصدار أي حكم على اللاعبين ومركزه حتى نهاية الموسم.وقال كلوب قبل زيارة نابولي إلى آنفيلد الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن الحكم على هذا سيكون في وقت لاحق من الموسم أو في نهاية الموسم عندما نقول هذا هو لهذه المجموعة من اللاعبين أو لهذا المدرب".وتابع: "في الوقت الحالي ليس من العدل أن نحكم على الفريق بأكمله لأنهم لم يكونوا جميعا متاحين، خاصة أننا الآن نفتقد الجودة العالية، وهو أمر لا يفيد".يغيب عن ليفربول حاليا، المهاجمان لويس دياز وديوغو جوتا، في حين أن آندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وداروين نونيز كانوا جميعا غير متاحين في بعض الأوقات خلال الأشهر القليلة الأولى من الموسم.
https://sputnikarabic.ae/20221014/غوارديولا-يمتدح-ليفربول-وكلوب-قبل-لقاء-الأنفيلد-1069029625.html
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رياضة, مجتمع, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مجتمع, أخبار الدوري الإنجليزي

كلوب يرى أنه "من غير العدل" الحكم على فريق ليفربول الآن رغم ضعف النتائج

15:06 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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قال المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الاثنين، إن وظيفته كمدرب لليفربول هي الخروج من بداية صعبة للموسم، حيث انتقد الإيحاءات بأن فريقه في تراجع.
فاز الريدز بأربع فقط من أول 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخلف بفارق 15 نقطة عن آرسنال المتصدر، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.
ضاعفت الهزائم المتتالية ضد نوتنجهام فورست ولييدز المتعثران بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز من الشكوك حو ليفربول.
واجه كلوب وليفربول انتقادات لعدم بذل المزيد من الجهد لتجديد فريق اقترب من الفوز بأربعة ألقاب الموسم الماضي بشكل غير مسبوق.
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لكن يدعي الألماني أن سلسلة من الإصابات تعني أنه من غير العدل إصدار أي حكم على اللاعبين ومركزه حتى نهاية الموسم.
وقال كلوب قبل زيارة نابولي إلى آنفيلد الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن الحكم على هذا سيكون في وقت لاحق من الموسم أو في نهاية الموسم عندما نقول هذا هو لهذه المجموعة من اللاعبين أو لهذا المدرب".
وتابع: "في الوقت الحالي ليس من العدل أن نحكم على الفريق بأكمله لأنهم لم يكونوا جميعا متاحين، خاصة أننا الآن نفتقد الجودة العالية، وهو أمر لا يفيد".
يغيب عن ليفربول حاليا، المهاجمان لويس دياز وديوغو جوتا، في حين أن آندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وداروين نونيز كانوا جميعا غير متاحين في بعض الأوقات خلال الأشهر القليلة الأولى من الموسم.
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