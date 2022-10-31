https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-4-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-منزلي-في-كولورادو-1069654391.html
مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار منزلي في كولورادو
مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار منزلي في كولورادو
لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في أورورا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T04:35+0000
2022-10-31T04:35+0000
2022-10-31T04:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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أورورا مدينة يقطنها أكثر من 380 ألف نسمة في ولاية كولورادو الأمريكية، في حين ما يزال المشتبه به طليقا، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.وقالت إدارة شرطة أورورا إنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار وقع في منزل بوسط المدينة في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت غرينتش).وتم تحديد المشتبه به على أنه جوزيف كاستورينا (21 عاما)، الذي يفترض بأنه صديق المرأة المقتولة في المنزل.وقال أحد أقارب المرأة المقتولة لقناة (إم إس إن بي سي 9) الإخبارية المحلية، إنه كان إطلاق نار بعد تربص، إذ أن المشتبه به اختبأ في المنزل وفتح النار عندما عاد الضحايا من حفلة.وبعد وقت قصير من إطلاق النار، تم إصدار تنبيه 911 عكسي في دائرة نصف قطرها ميل واحد لجميع المساكن للالتزام في المكان، بينما قام الضباط بتفتيش الحي في الظلام.وصنفت إدارة شرطة أورورا هذا التحقيق على أنه تحقيق في قضية قتل، لكنها حذرت من أن المشتبه به خطير وقد يكون بحوزته مسدس.
https://sputnikarabic.ae/20221028/مقتل-8-إثر-حريق-في-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-والشرطة-تعتبرها-جريمة-قتل-1069561714.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار منزلي في كولورادو
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في أورورا.
أورورا مدينة يقطنها أكثر من 380 ألف نسمة في ولاية كولورادو الأمريكية، في حين ما يزال المشتبه به طليقا
، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.
وقالت إدارة شرطة أورورا إنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار وقع في منزل بوسط المدينة
في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت غرينتش).
وعثر الضباط على أربعة بالغين، ثلاثة رجال وامرأة، متوفين جراء جروح ناجمة عن طلقات نارية عندما وصلوا بعد ثلاث دقائق.
وتم تحديد المشتبه به على أنه جوزيف كاستورينا (21 عاما)، الذي يفترض بأنه صديق المرأة المقتولة في المنزل.
وقال أحد أقارب المرأة المقتولة لقناة (إم إس إن بي سي 9) الإخبارية المحلية، إنه كان إطلاق نار بعد تربص، إذ أن المشتبه به اختبأ في المنزل وفتح النار عندما عاد الضحايا من حفلة.
وبعد وقت قصير من إطلاق النار، تم إصدار تنبيه 911 عكسي في دائرة نصف قطرها ميل واحد لجميع المساكن للالتزام في المكان، بينما قام الضباط بتفتيش الحي في الظلام.
وصنفت إدارة شرطة أورورا هذا التحقيق على أنه تحقيق في قضية قتل، لكنها حذرت من أن المشتبه به خطير وقد يكون بحوزته مسدس.