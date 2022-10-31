https://sputnikarabic.ae/20221031/ملك-الأردن-يؤكد-بذل-بلاده-جهودا-كبيرة-لتوفير-الدعم-لـالأونروا-رغم-الصعوبات-المالية-للوكالة-1069671989.html
ملك الأردن يؤكد بذل بلاده جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ"الأونروا" رغم الصعوبات المالية للوكالة
ملك الأردن يؤكد بذل بلاده جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ"الأونروا" رغم الصعوبات المالية للوكالة
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، رغم... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T12:11+0000
2022-10-31T12:11+0000
2022-10-31T12:11+0000
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وأوضح خلال لقائه عددا من أبناء وبنات مخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد للاستماع إلى مطالبهم، اليوم الاثنين، أن "الأردن استمر بتوفير كل الخدمات الممكنة لأهلنا في المخيمات، ويعمل مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات للوكالة"، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.وأشار ملك الأردن إلى توجيهاته الدائمة لتوفير كل الدعم للمخيمات في الأردن، من خلال إطلاق المبادرات الملكية وبالتعاون مع الحكومة، لافتا إلى أنه ستتم متابعة مطالب وأولويات المخيم مع الجهات المعنية و"الأونروا".من ناحية أخرى، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه لا تراجع عن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا التنسيق الأردني الفلسطيني الدائم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.كما شدد على موقف الأردن في حمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عنها بموجب الوصاية الهاشمية.وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022.وبحسب الأونروا يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20221023/السعودية-تقدم-دعما-لوكالة-الأونروا-بقيمة-27-مليون-دولار-1069375172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك الأردن يؤكد بذل بلاده جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ"الأونروا" رغم الصعوبات المالية للوكالة
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها.
وأوضح خلال لقائه عددا من أبناء وبنات مخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد للاستماع إلى مطالبهم، اليوم الاثنين، أن "الأردن استمر بتوفير كل الخدمات الممكنة لأهلنا في المخيمات، ويعمل مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات للوكالة"، وفقا لصحيفة
"الغد" الأردنية.
وأشار ملك الأردن إلى توجيهاته الدائمة لتوفير كل الدعم للمخيمات في الأردن، من خلال إطلاق المبادرات الملكية وبالتعاون مع الحكومة، لافتا إلى أنه ستتم متابعة مطالب وأولويات المخيم مع الجهات المعنية و"الأونروا".
من ناحية أخرى، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه لا تراجع عن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا التنسيق الأردني الفلسطيني الدائم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما شدد على موقف الأردن في حمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عنها بموجب الوصاية الهاشمية.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا
) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
وبحسب الأونروا يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.