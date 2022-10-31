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منسق الأمم المتحدة يقول لا يمكن أن تكون سفن الشحن أهدافا عسكرية
منسق الأمم المتحدة يقول لا يمكن أن تكون سفن الشحن أهدافا عسكرية
قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:34+0000
2022-10-31T07:42+0000
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وكتب المنسق على "تويتر": "لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية".يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.وقال مكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، في بيان: "أخطر الوفد الروسي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، أمس الأحد، بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. ولفت السيد عبد الله انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك إلى هذا الأمر".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221030/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مكان-إطلاق-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-التي-هاجمت-سيفاستوبول-1069635326.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا

منسق الأمم المتحدة يقول لا يمكن أن تكون سفن الشحن أهدافا عسكرية

07:34 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 31.10.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمنسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير محمود عبد الله
منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير محمود عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن.
وكتب المنسق على "تويتر": "لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية".
يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، في بيان: "أخطر الوفد الروسي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، أمس الأحد، بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. ولفت السيد عبد الله انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك إلى هذا الأمر".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
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وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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