عربي
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو-تقيم-عاليا-دور-البرازيل-وتعتبرها-مرشحا-قويا-للعضوية-الدائمة-في-مجلس-الأمن-1069683455.html
موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن
موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل باستمرار سياسة تعزيز التعاون مع البرازيل، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:15+0000
2022-10-31T16:15+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6235780d5959481ab4bca983db544a9d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: "نُشير إلى مساهمته (دا سيلفا) في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا. ونأمل أن يستمر المسار نحو تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتعاون الروسي البرازيلي في الأمم المتحدة، ومجموعة الـ بريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. نحن مستعدون لذلك".كما أشار البيان إلى أن روسيا تعتبر البرازيل مرشحا قوياً لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.وفاز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون نهاية أكثر حكومة يمينية في البرازيل منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-بوتين-يهنئ-لولا-دا-سيلفا-بمناسبة-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-بالبرازيل-1069655053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629529_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_932a16da4314c48872d33a9915426f4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن

16:15 GMT 31.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل باستمرار سياسة تعزيز التعاون مع البرازيل، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة العشرين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: "نُشير إلى مساهمته (دا سيلفا) في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا. ونأمل أن يستمر المسار نحو تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتعاون الروسي البرازيلي في الأمم المتحدة، ومجموعة الـ بريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. نحن مستعدون لذلك".

كما أشار البيان إلى أن روسيا تعتبر البرازيل مرشحا قوياً لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

"إننا نقدر تقديرا عاليا دور البرازيل في الشؤون الدولية، وجهودها المستمرة لتعزيز المبادئ البناءة وتشكيل نظام عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب. نحن ننظر إلى هذا البلد كمرشح قوي لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
06:12 GMT
وفاز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون نهاية أكثر حكومة يمينية في البرازيل منذ عقود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала