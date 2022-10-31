https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو-تقيم-عاليا-دور-البرازيل-وتعتبرها-مرشحا-قويا-للعضوية-الدائمة-في-مجلس-الأمن-1069683455.html
موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن
موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل باستمرار سياسة تعزيز التعاون مع البرازيل، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:15+0000
2022-10-31T16:15+0000
2022-10-31T16:15+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: "نُشير إلى مساهمته (دا سيلفا) في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا. ونأمل أن يستمر المسار نحو تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتعاون الروسي البرازيلي في الأمم المتحدة، ومجموعة الـ بريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. نحن مستعدون لذلك".كما أشار البيان إلى أن روسيا تعتبر البرازيل مرشحا قوياً لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.وفاز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون نهاية أكثر حكومة يمينية في البرازيل منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-بوتين-يهنئ-لولا-دا-سيلفا-بمناسبة-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-بالبرازيل-1069655053.html
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روسيا, العالم
موسكو تقيم عاليا دور البرازيل وتعتبرها مرشحا قويا للعضوية الدائمة في مجلس الأمن
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل باستمرار سياسة تعزيز التعاون مع البرازيل، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة العشرين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: "نُشير إلى مساهمته (دا سيلفا) في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا. ونأمل أن يستمر المسار نحو تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتعاون الروسي البرازيلي في الأمم المتحدة، ومجموعة الـ بريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. نحن مستعدون لذلك".
كما أشار البيان إلى أن روسيا تعتبر البرازيل مرشحا قوياً لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
"إننا نقدر تقديرا عاليا دور البرازيل في الشؤون الدولية، وجهودها المستمرة لتعزيز المبادئ البناءة وتشكيل نظام عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب. نحن ننظر إلى هذا البلد كمرشح قوي لعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
وفاز اليساري لولا دا سيلفا في
الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون نهاية أكثر حكومة يمينية في البرازيل منذ عقود.