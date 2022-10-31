https://sputnikarabic.ae/20221031/نائب-لبناني-يكشف-عن-بدء-مرحلة-تحضيرية-للحوار-لاختيار-رئيس-للجمهورية--1069678127.html

نائب لبناني يكشف عن بدء مرحلة تحضيرية للحوار لاختيار رئيس للجمهورية

نائب لبناني يكشف عن بدء مرحلة تحضيرية للحوار لاختيار رئيس للجمهورية

أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيدعو حتمًا إلى الحوار للبحث عن مخرج... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T14:38+0000

2022-10-31T14:38+0000

2022-10-31T14:38+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال بيضون: "نحن في مرحلة تحضيرية للحوار، ولكن حتما الرئيس بري سيدعو لهذا الحوار لأنه المعبر الأساسي الذي يجمع جميع اللبنانيين على طاولة مستديرة للبحث عن مخرج لاختيار رئيس الجمهورية الذي يكون رئيسًا توافقيًا لكل اللبنانيين".وأضاف أنه "ما السبيل اليوم في خلاص لبنان من أزمته التي يمر بها إلا الحوار الذي يجمع كل القوى السياسية على كلمة سواء لاختيار رئيس للجمهورية".وعن تجاوب كافة القوى السياسية مع الحوار اعتبر بيضون أنه "قبل أيام قليلة كنا نعتقد أن مجرد فكرة الحوار ستلقى تجاوبًا إيجابيًا لدى جميع القوى السياسية في لبنان ولكن للأسف فوجئنا بأن بعض القوى السياسية والمرجعيات في لبنان هي ضد الحوار ولكن يبقى السؤال إذا حاربنا ووقفنا بوجه الحوار فنحن نكون مع التفرقة وترك البلد في هذا الفراغ بكل أشكاله وأنواعه"، مضيفًا: "هل ندير الظهر لوجع المواطن الذي يأن ويزداد أنينه في تراكم هذه الأزمات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية".ورأى أن "الحكومة الحالية وبالتالي يمكن أن نعتبرها في حالة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جمهورية من خلال المعبر الأساسي والذي بات أمرًا ضروريًا وهي طاولة الحوار التي تجمع كل القوى السياسية".وتتواصل ردود الأفعال على إعلان رئيس البرلمان نبيه بري نيته بالدعوة إلى طاولة حوار للاتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية ولتقريب وجهات النظر بين كافة الكتل البرلمانية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.

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