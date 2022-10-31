https://sputnikarabic.ae/20221031/نائب-لبناني-يكشف-عن-بدء-مرحلة-تحضيرية-للحوار-لاختيار-رئيس-للجمهورية--1069678127.html
نائب لبناني يكشف عن بدء مرحلة تحضيرية للحوار لاختيار رئيس للجمهورية
نائب لبناني يكشف عن بدء مرحلة تحضيرية للحوار لاختيار رئيس للجمهورية
أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيدعو حتمًا إلى الحوار للبحث عن مخرج... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:38+0000
2022-10-31T14:38+0000
2022-10-31T14:38+0000
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال بيضون: "نحن في مرحلة تحضيرية للحوار، ولكن حتما الرئيس بري سيدعو لهذا الحوار لأنه المعبر الأساسي الذي يجمع جميع اللبنانيين على طاولة مستديرة للبحث عن مخرج لاختيار رئيس الجمهورية الذي يكون رئيسًا توافقيًا لكل اللبنانيين".وأضاف أنه "ما السبيل اليوم في خلاص لبنان من أزمته التي يمر بها إلا الحوار الذي يجمع كل القوى السياسية على كلمة سواء لاختيار رئيس للجمهورية".وعن تجاوب كافة القوى السياسية مع الحوار اعتبر بيضون أنه "قبل أيام قليلة كنا نعتقد أن مجرد فكرة الحوار ستلقى تجاوبًا إيجابيًا لدى جميع القوى السياسية في لبنان ولكن للأسف فوجئنا بأن بعض القوى السياسية والمرجعيات في لبنان هي ضد الحوار ولكن يبقى السؤال إذا حاربنا ووقفنا بوجه الحوار فنحن نكون مع التفرقة وترك البلد في هذا الفراغ بكل أشكاله وأنواعه"، مضيفًا: "هل ندير الظهر لوجع المواطن الذي يأن ويزداد أنينه في تراكم هذه الأزمات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية".ورأى أن "الحكومة الحالية وبالتالي يمكن أن نعتبرها في حالة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جمهورية من خلال المعبر الأساسي والذي بات أمرًا ضروريًا وهي طاولة الحوار التي تجمع كل القوى السياسية".وتتواصل ردود الأفعال على إعلان رئيس البرلمان نبيه بري نيته بالدعوة إلى طاولة حوار للاتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية ولتقريب وجهات النظر بين كافة الكتل البرلمانية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-خارجية-لبنان-يؤكد-لـسبوتنيك-البدء-في-التنقيب-عن-النفط-والغاز-في-مناطقه-الاقتصادية-الخالصة-1069676192.html
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم العربي
نائب لبناني يكشف عن بدء مرحلة تحضيرية للحوار لاختيار رئيس للجمهورية
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أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيدعو حتمًا إلى الحوار للبحث عن مخرج لاختيار رئيس للجمهورية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال بيضون: "نحن في مرحلة تحضيرية للحوار، ولكن حتما الرئيس بري سيدعو لهذا الحوار لأنه المعبر الأساسي الذي يجمع جميع اللبنانيين على طاولة مستديرة للبحث عن مخرج لاختيار رئيس الجمهورية الذي يكون رئيسًا توافقيًا لكل اللبنانيين".
وأضاف أنه "ما السبيل اليوم في خلاص لبنان من أزمته التي يمر بها إلا الحوار الذي يجمع كل القوى السياسية على كلمة سواء لاختيار رئيس للجمهورية".
وأوضح بيضون أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري عودنا دوما منذ العام 2006 على أنه رائد للحوار اللبناني الذي يجمع كل القوى السياسية للبحث عن مخارج وحلول للأزمات التي يمر بها الوطن، هو دائمًا سبّاق، وأخذ المبادرة نحو دعوة القوى السياسية للحوار والبحث جار عن شكل هذا الحوار وآلية الحوار والجهات التي سيدعو إليها في هذا الحوار".
وعن تجاوب كافة القوى السياسية مع الحوار اعتبر بيضون أنه "قبل أيام قليلة كنا نعتقد أن مجرد فكرة الحوار ستلقى تجاوبًا إيجابيًا لدى جميع القوى السياسية في لبنان ولكن للأسف فوجئنا بأن بعض القوى السياسية والمرجعيات في لبنان هي ضد الحوار ولكن يبقى السؤال إذا حاربنا ووقفنا بوجه الحوار فنحن نكون مع التفرقة وترك البلد في هذا الفراغ بكل أشكاله
وأنواعه"، مضيفًا: "هل ندير الظهر لوجع المواطن الذي يأن ويزداد أنينه في تراكم هذه الأزمات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية".
وأوضح أن "بعض الجهات حاولت ذر الرماد في العيون من خلال قبول استقالة الحكومة بهدف خلق بلبلة دستورية ولكن اليوم النصوص الدستورية واضحة بأنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان وفقًا للدستور اللبناني تنتقل صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة وهذا منصوص عنه في الدستور، ونحن في ظل حكومة تصريف أعمال وستبقى تقوم بدورها لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان، من خلال طاولة الحوار التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لكي يجمع كل القوى السياسية على كلمة سواء هي إجماع وشبه إجماع على رئيس جمهورية".
ورأى أن "الحكومة الحالية وبالتالي يمكن أن نعتبرها في حالة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جمهورية من خلال المعبر الأساسي والذي بات أمرًا ضروريًا وهي طاولة الحوار التي تجمع كل القوى السياسية".
كذلك دعا بيضون "القوى السياسية والكتل البرلمانية في مجلس النواب إلى البحث عن انتخاب رئيس جمهورية صنع في لبنان، لأننا نشهد أن الأزمات الإقليمية والدولية التي تمر بها كل الدول جراء أزمة أوكرانيا ألهت معظم هذه الدول عن لبنان، ودعونا نتفق لمرة واحدة ونتوافق من خلال الحوار على تسمية رئيس جمهورية ينال شبه إجماع اللبنانيين والقوى السياسية".
وتتواصل ردود الأفعال على إعلان رئيس البرلمان نبيه بري نيته بالدعوة إلى طاولة حوار للاتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية ولتقريب وجهات النظر بين كافة الكتل البرلمانية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون
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