https://sputnikarabic.ae/20221031/نتنياهو-يهدد-بإلغاء-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-حال-فوزه-في-الانتخابات-الإسرائيلية-1069690666.html

نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه في الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه في الانتخابات الإسرائيلية

هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T18:15+0000

2022-10-31T18:15+0000

2022-10-31T18:15+0000

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وقال نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلته قناة "I24NEWS"، إنه "سيقوم بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة".وكان نتنياهو هاجم رئيس الوزراء يائير لابيد، بشأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، بعدما سبق أن وصفه بـ"الضعيف والهاوي".وأكد نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "إسرائيل خضعت للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بشأن الاتفاق مع بيروت حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو: "كما خضعنا لنصر الله في لبنان، تجرى أعمال شغب في القدس".وكان نتنياهو، يسخر من تصريحات سلفه، يائير لابيد بشأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، موضحا أن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا "اتفاق استسلام مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".وأضاف: "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية، وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية أيضًا رضخنا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".وتابع نتنياهو: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي"، معتبرا أن الأمر الأكثر خطورة هو "أن لابيد وغانتس قد خلقا سابقة خطيرة للغاية - الإرهاب يهدد وإسرائيل تتراجع. وهذا ضرر خطير للغاية لقوتنا الرادعة".وكان لابيد قد وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع غانتس الليلة، الاتفاق مع لبنان بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، وقال إنه "يجنبنا احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله".فيما قال غانتس: "الاتفاق الذي توصلنا إليه حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل، ويؤمن حرية عملنا في الساحل، ويعمل على تخفيف النفوذ الإيراني في لبنان".

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل