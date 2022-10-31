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وزارة الداخلية المولدوفية تؤكد سقوط صاروخ على أراضيها دون وقوع إصابات في الأرواح
وزارة الداخلية المولدوفية تؤكد سقوط صاروخ على أراضيها دون وقوع إصابات في الأرواح
أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية، اليوم الاثنين، أن صاروخًا أسقطته أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمالي البلاد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T10:21+0000
2022-10-31T10:39+0000
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وأصدر المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا بيانا وجاء فيه: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني صارخا على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمال البلاد، حيث لم تقع إصابات بين المواطنين واقتصرت الخسائر على الماديات بتحطم النوافذ في عدة منازل".وأوضحت الوزارة، نقلاً عن السلطات الأوكرانية أنه وقع صباحا هجومًا بطائرة مسيرة على سد دنيستر على مسافة كيلومتر واحد من سد ناسلافتشانسكي.وفقًا للخبراء الأوكرانيين، لا يوجد خطر من حدوث فيضانات وقام ممثلو وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا بتطويق المنطقة التي سقط فيها الصاروخ.وشنت القوات الروسية هجمات صاروخية على محطات توليد الطاقة الكهرومائية في دنيبر للطاقة الكهرومائية الواقعة في مدينة زابوروجيه ودنيستر وكريمنشوغ.
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وزارة الداخلية المولدوفية تؤكد سقوط صاروخ على أراضيها دون وقوع إصابات في الأرواح

10:21 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 31.10.2022)
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
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أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية، اليوم الاثنين، أن صاروخًا أسقطته أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمالي البلاد.
وأصدر المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا بيانا وجاء فيه: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني صارخا على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية الواقعة شمال البلاد، حيث لم تقع إصابات بين المواطنين واقتصرت الخسائر على الماديات بتحطم النوافذ في عدة منازل".
وأوضحت الوزارة، نقلاً عن السلطات الأوكرانية أنه وقع صباحا هجومًا بطائرة مسيرة على سد دنيستر على مسافة كيلومتر واحد من سد ناسلافتشانسكي.
وفقًا للخبراء الأوكرانيين، لا يوجد خطر من حدوث فيضانات وقام ممثلو وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا بتطويق المنطقة التي سقط فيها الصاروخ.
وشنت القوات الروسية هجمات صاروخية على محطات توليد الطاقة الكهرومائية في دنيبر للطاقة الكهرومائية الواقعة في مدينة زابوروجيه ودنيستر وكريمنشوغ.
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