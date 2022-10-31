https://sputnikarabic.ae/20221031/وزراء-خارجية-مصر-والعراق-والأردن-يجتمعون-للتنسيق-على-هامش-التحضير-للقمة-العربية-1069693878.html
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يجتمعون للتنسيق على هامش التحضير للقمة العربية
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يجتمعون للتنسيق على هامش التحضير للقمة العربية
التقى وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها بالجزائر. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T20:19+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، فقد التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري بنظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر.وأكد الثلاثة على "استمرار التعاون والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعزز التعاون العربي".وأشاد الثلاثة، خلال لقائهم "بمستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزارية المعنية في الدول الثلاث خلال الفترة الماضية، تحقيقاً للتكامل الاستراتيجي ضمن إطار الآلية".كما أكدوا على "ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية".وأكد شكري والصفدي، على "مواصلة دعم مصر والأردن للعراق الشقيق وأمنه واستقراره ركيزةً أساسية لأمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي".كما هنأ شكري والصفدي نظيرهما العراقي بتشكيل الحكومة العراقية، مؤكدين على التطلع لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20221031/وصول-عدد-من-قادة-ورؤساء-الدول-العربية-إلى-الجزائر-للمشاركة-في-القمة-العربية-1069692400.html
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القمة العربية بالجزائر, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يجتمعون للتنسيق على هامش التحضير للقمة العربية
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التقى وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها بالجزائر.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، فقد التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري بنظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر.
وأكد الثلاثة على "استمرار التعاون والتنسيق
في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعزز التعاون العربي".
وأشاد الثلاثة، خلال لقائهم "بمستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزارية المعنية في الدول الثلاث خلال الفترة الماضية، تحقيقاً للتكامل الاستراتيجي ضمن إطار الآلية".
كما أكدوا على "ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية
".
وأكد شكري والصفدي، على "مواصلة دعم مصر والأردن للعراق الشقيق وأمنه واستقراره ركيزةً أساسية لأمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي".
كما هنأ شكري والصفدي نظيرهما العراقي بتشكيل الحكومة العراقية، مؤكدين على التطلع لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بحسب البيان.