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وزير الخارجية المغربي ينفي مشاركة الملك في القمة العربية
وزير الخارجية المغربي ينفي مشاركة الملك في القمة العربية
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية بالجزائر. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:06+0000
2022-10-31T13:06+0000
القمة العربية بالجزائر
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وصرح بوريطة لـ"سبوتنيك" بأن "جلالة الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر"، فيما يرأس بوريطة وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الأحد، أن "الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر"، والمزمع عقدها يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقال بوريطة، في تصريحات مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن "جلالة الملك كلفني بالإبلاغ عن نيته حضور القمة وعن تشجيعه باقي الملوك والرؤساء على حضورها، ونحن الآن نراقب وسيتم اتخاد القرار إذا توفرت الشروط لذلك".وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة علق على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك": "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".
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القمة العربية بالجزائر, أخبار المغرب اليوم
القمة العربية بالجزائر, أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية المغربي ينفي مشاركة الملك في القمة العربية

13:06 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTINوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTIN
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أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية بالجزائر.
وصرح بوريطة لـ"سبوتنيك" بأن "جلالة الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر"، فيما يرأس بوريطة وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الأحد، أن "الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر"، والمزمع عقدها يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال بوريطة، في تصريحات مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن "جلالة الملك كلفني بالإبلاغ عن نيته حضور القمة وعن تشجيعه باقي الملوك والرؤساء على حضورها، ونحن الآن نراقب وسيتم اتخاد القرار إذا توفرت الشروط لذلك".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة علق على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".
وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك": "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".
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