https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-خارجية-لبنان-يؤكد-لـسبوتنيك-البدء-في-التنقيب-عن-النفط-والغاز-في-مناطقه-الاقتصادية-الخالصة-1069676192.html
وزير خارجية لبنان يؤكد لـ"سبوتنيك" البدء في التنقيب عن النفط والغاز في مناطقه الاقتصادية الخالصة
وزير خارجية لبنان يؤكد لـ"سبوتنيك" البدء في التنقيب عن النفط والغاز في مناطقه الاقتصادية الخالصة
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جيدة، لكون أنني عضو في الحكومة اللبنانية،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:11+0000
2022-10-31T14:11+0000
2022-10-31T14:11+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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القمة العربية بالجزائر
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وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك قضايا كثيرة ستناقش في القمة العربية الـ31، لأن الرؤساء والملوك والأمراء العرب لم يجتمعوا منذ 3 سنوات، وهي فترة شهدت عدة مشكلات دولية، منها الأزمة الأوكرانية وفيروس "كورونا" المستجد والأمن الغذائي وغيرها، وكان من الضروري أن يجتمعوا الآن".ووجه بو حبيب الشكر للجزائر "لأنها فتحت هذا الباب، لأن الأمر كان به صعوبة كثيرة للتهيئة لهذه القمة، والخروج منها بتوصيات إيجابية".وأضاف: "نحن اجتمعنا على مستوى المندوبين ووزاراء الخارجية، وتوصلنا إلى اقتراحات للقمة بإيجابية، وستنجح القمة بإذن الله من دون شك".ونفى وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته لـ"سبوتنيك" أن "تكون هناك قضايا خاصة ستناقش في القمة العربية، ولكن كل وزراء الخارجية تمنوا التعافي السريعة لسوريا وخروج كل القوات الأجنبية منها، ووقف كل التدخلات الخارجية بها وتركها لشأنها، وأن تعود سوريا إلى مكانتها إقليميا ودوليا".وعن العلاقات بين لبنان وروسيا، وصفها وزير الخارجية اللبناني أنها "ممتازة"، متابعا: "نحن ضد استعمال القوة لحل القضايا العالقة، وهناك قضايا عالقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذا لا يمكن للبنان هذا البلد الصغير الذي عانى من احتلالات أن يقبل بالتدخل العسكري، ونحن ندعم روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-الخارجية-الأردني-يؤكد-ضرورة-وجود-دور-عربي-قيادي-لحل-الأزمة-السورية-1069672311.html
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لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, القمة العربية بالجزائر
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, القمة العربية بالجزائر
وزير خارجية لبنان يؤكد لـ"سبوتنيك" البدء في التنقيب عن النفط والغاز في مناطقه الاقتصادية الخالصة
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أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جيدة، لكون أنني عضو في الحكومة اللبنانية، وحصلنا على تهاني من معظم الدول العالم والعربية، ونحن سنبدأ في بث نوع من الأمل الكبير للبنانيين، وسنبدأ في التنقيب عن النفط والغاز في مناطقنا الاقتصادية الخالصة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك قضايا كثيرة ستناقش في القمة العربية الـ31، لأن الرؤساء والملوك والأمراء العرب لم يجتمعوا منذ 3 سنوات، وهي فترة شهدت عدة مشكلات دولية، منها الأزمة الأوكرانية وفيروس "كورونا" المستجد والأمن الغذائي وغيرها، وكان من الضروري أن يجتمعوا الآن".
ووجه بو حبيب الشكر للجزائر "لأنها فتحت هذا الباب، لأن الأمر كان به صعوبة كثيرة للتهيئة لهذه القمة، والخروج منها بتوصيات إيجابية".
وأضاف: "نحن اجتمعنا على مستوى المندوبين ووزاراء الخارجية، وتوصلنا إلى اقتراحات للقمة بإيجابية، وستنجح القمة بإذن الله من دون شك".
ونفى وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته لـ"سبوتنيك" أن "تكون هناك قضايا خاصة ستناقش في القمة العربية، ولكن كل وزراء الخارجية تمنوا التعافي السريعة لسوريا وخروج كل القوات الأجنبية منها، ووقف كل التدخلات الخارجية بها وتركها لشأنها، وأن تعود سوريا إلى مكانتها إقليميا ودوليا".
وعن البحث في استراتيجية الأمن الغذائي والمنطقة العربية الحرة، أكد عبد الله بو حبيب، أنه "بدأنا نبحث منذ عام الأمن الغذائي في مجلس الوزراء الخارجية العرب، لكن شيئا ما لم يحصل"، مطالبا "الدول النفطية والبترولية أن تتخذ مبادرة بتظبيط الأمن الغذائي للجميع"، وفق قوله.
وعن العلاقات بين لبنان وروسيا، وصفها وزير الخارجية اللبناني أنها "ممتازة"، متابعا: "نحن ضد استعمال القوة لحل القضايا العالقة، وهناك قضايا عالقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذا لا يمكن للبنان هذا البلد الصغير الذي عانى من احتلالات أن يقبل بالتدخل العسكري، ونحن ندعم روسيا".