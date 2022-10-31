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https://sputnikarabic.ae/20221031/وكيل-قائمة-الجبهة-والعربية-للتغيير-يؤكد-لسبوتنيك-عدم-المشاركة-في-الحكومة-الإسرائيلية-1069691179.html
وكيل قائمة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" يؤكد لسبوتنيك عدم المشاركة في الحكومة الإسرائيلية
وكيل قائمة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" يؤكد لسبوتنيك عدم المشاركة في الحكومة الإسرائيلية
توقع منصور دهامشة، وكيل قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ارتفاع نسب المشاركة والتصويت للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي بانتخابات الكنيست، المقرر... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T18:52+0000
2022-10-31T18:58+0000
إسرائيل
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن التحالف يعمل جاهدًا من أجل أن تتراوح نسبة مشاركة الجماهير العربية ما بين 51 إلى 52% من المواطنين العرب، من أجل أن يكون هناك تأثير مباشر على السياسة الإسرائيلية، ويكون هناك إمكانية لتغيير الواقع السيئ الذي يعيشه العرب منذ سنوات.وأكد أن المشاركة المرتفعة تضمن زيادة عدد مقاعد النواب العرب بداخل الكنيست، ما يمكنهم من قلب موازين اللعبة السياسية في إسرائيل، في ظل محاولات اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو السيطرة على الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يسعى إلى الوصول لـ 5 أو 6 مقاعد داخل الكنيست، وهو ما يتوقف على نسبة التصويت والمشاركة والدعم التي ستقدمه الجماهير العربية في الداخل.وتابع: "نأمل من الجماهير العربية دعم القائمة التي كانت ولا تزال من أنشط وأفضل القوائم على الإطلاق داخل البرلمان، وحتى في السنة الأخيرة، وهي من وضعت كل القيم والأسس الوطنية خلال السنوات الماضية، ونوابها داخل الكنيست هم الأنشط في الـ 120 نائبًا، ويعملون دائما على خدمة المجتمع العربي بتفاني وإخلاص، والتزامًا بالثوابت الوطنية والأساسية التي تتركز في الدفاع عن شعبنا ووجودنا، كما حدث في الدورات السابقة، يستمر في الدورات القادمة".وعن إمكانية دخول القائمة في تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة، قال إن القائمة ترفض أن تكون شريكة في الحكومات الإسرائيلية، ما دام الاحتلال لا قائمًا مستمرًا، والعنصرية متصاعدة، وقوانين مثل قانون القومية مستمرة، بل ستسعى إلى إبطالها ومواجهتها بكل قوتها.ويخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رقم قياسي في عدد الإنذارات لإمكانية وقوع عمليات، حيث وصل نحو 100 إنذار في الساعات الأخيرة".ودخلت إسرائيل في مرحلة الصمت الانتخابي، بينما يواصل المتنافسون حملاتهم، ولم تتغير توقعات استطلاعات الرأي التي ترجح توازن القوى بين المعسكرين اليميني بقيادة، بنيامين نتنياهو، ويمين الوسط والوسط واليسار بقيادة الثنائي، بيني غانتس، ويائير لابيد.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الحكومة-الفلسطينية-تؤكد-أن-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-لن-تأتي-بشريك-للسلام-1069687357.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

وكيل قائمة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" يؤكد لسبوتنيك عدم المشاركة في الحكومة الإسرائيلية

18:52 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 18:58 GMT 31.10.2022)
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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توقع منصور دهامشة، وكيل قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ارتفاع نسب المشاركة والتصويت للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي بانتخابات الكنيست، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن التحالف يعمل جاهدًا من أجل أن تتراوح نسبة مشاركة الجماهير العربية ما بين 51 إلى 52% من المواطنين العرب، من أجل أن يكون هناك تأثير مباشر على السياسة الإسرائيلية، ويكون هناك إمكانية لتغيير الواقع السيئ الذي يعيشه العرب منذ سنوات.
وأكد أن المشاركة المرتفعة تضمن زيادة عدد مقاعد النواب العرب بداخل الكنيست، ما يمكنهم من قلب موازين اللعبة السياسية في إسرائيل، في ظل محاولات اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو السيطرة على الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يسعى إلى الوصول لـ 5 أو 6 مقاعد داخل الكنيست، وهو ما يتوقف على نسبة التصويت والمشاركة والدعم التي ستقدمه الجماهير العربية في الداخل.
وتابع: "نأمل من الجماهير العربية دعم القائمة التي كانت ولا تزال من أنشط وأفضل القوائم على الإطلاق داخل البرلمان، وحتى في السنة الأخيرة، وهي من وضعت كل القيم والأسس الوطنية خلال السنوات الماضية، ونوابها داخل الكنيست هم الأنشط في الـ 120 نائبًا، ويعملون دائما على خدمة المجتمع العربي بتفاني وإخلاص، والتزامًا بالثوابت الوطنية والأساسية التي تتركز في الدفاع عن شعبنا ووجودنا، كما حدث في الدورات السابقة، يستمر في الدورات القادمة".
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وعن إمكانية دخول القائمة في تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة، قال إن القائمة ترفض أن تكون شريكة في الحكومات الإسرائيلية، ما دام الاحتلال لا قائمًا مستمرًا، والعنصرية متصاعدة، وقوانين مثل قانون القومية مستمرة، بل ستسعى إلى إبطالها ومواجهتها بكل قوتها.
ويخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رقم قياسي في عدد الإنذارات لإمكانية وقوع عمليات، حيث وصل نحو 100 إنذار في الساعات الأخيرة".
ودخلت إسرائيل في مرحلة الصمت الانتخابي، بينما يواصل المتنافسون حملاتهم، ولم تتغير توقعات استطلاعات الرأي التي ترجح توازن القوى بين المعسكرين اليميني بقيادة، بنيامين نتنياهو، ويمين الوسط والوسط واليسار بقيادة الثنائي، بيني غانتس، ويائير لابيد.
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