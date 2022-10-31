https://sputnikarabic.ae/20221031/يوتين-يشير-إلى-أن-المسائل-التي-لم-يتم-الاتفاق-عليها-في-الاجتماع-مع-علييف-وباشينيان-دقيقة-للغاية---1069694006.html

يوتين يشير إلى أن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها في الاجتماع مع علييف وباشينيان دقيقة للغاية

يوتين يشير إلى أن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها في الاجتماع مع علييف وباشينيان دقيقة للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان،... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T20:20+0000

2022-10-31T20:20+0000

2022-10-31T20:41+0000

روسيا

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وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي: "أما بالنسبة للمسائل التي لا يمكن الاتفاق عليها، فهل من الممكن قول ذلك؟ نعم ممكن. ولكن هذا ليس ضروريًا. لأنه إذا لم يتم حلها بعد، فحينئذٍ، في رأيي، ليست هناك حاجة لتركيز انتباه الصحافة والجمهور إليها. فقط اسعوا بهدوء إلى اتفاق خلف الأبواب المغلقة. هذه أشياء دقيقة للغاية وحساسة للطرفين. وأنا لا أعتبر نفسي مخولا للالتزام بها دون موافقة شركائي".وأكد قادة روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان في بيان صدر عقب انتهاء القمة الثلاثية في سوتشي على أهمية الاستعدادات النشطة لإبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.وجاء في البيان الثلاثي: "بعد أن تم لحظ المساهمة الرئيسية لوحدة حفظ السلام الروسية في ضمان الأمن في منطقة انتشارها، أكدوا (قادة الدول) على أهمية جهودها لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة".وشدد القادة على أهمية خلق مناخ إيجابي بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلي الجمهور ومجتمعات الخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات ثلاثية بين البرلمانات من أجل تعزيز الثقة بين شعبي البلدين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة بدأت بالفعل، حيث سبق انعقاد القمة محادثات ثنائية بين كل من بوتين من جهة، وعلييف وباشينيان من جهة أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221031/انطلاق-القمة-الثلاثية-حول-قره-باغ-بمشاركة-بوتين-وعلييف-وباشينيان-في-سوتشي-1069690112.html

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