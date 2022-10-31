https://sputnikarabic.ae/20221031/11-مليون-ليتر-تضارب-وجهات-النظر-حول-وجهة-ناقلة-النفط-المحتجزة-لدى-الحرس-الثوري-1069676334.html
11 مليون ليتر... تضارب وجهات النظر حول وجهة ناقلة النفط المحتجزة لدى الحرس الثوري
11 مليون ليتر... تضارب وجهات النظر حول وجهة ناقلة النفط المحتجزة لدى الحرس الثوري
بدء الشتاء بطرق أبواب الغرب وأوروبا في ظل تسارع الحكومات الأوروبية لتعبئة مخازنها من الغاز والنفط مع توقعات بحلول شتاء بارد. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:17+0000
2022-10-31T14:17+0000
2022-10-31T14:17+0000
حوارات
اقتصاد
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تفننت حكومات الدول الأوروبية في قرارات التقنين التي نشرتها لمواطنيها فتارة تطالب مواطنيها، "استحموا بماء بارد أو ساخن لفترة زمنية قصيرة" لا تكفي حتى لإزالة الشامبو عن فروة الرأس، وتارة "خففوا الحرارة في منازلكم" غير عابئين بتواجد أطفال صغار ورضع في معظم البيوت، لتطال هذه القرارات مصانع ومراكز إنتاج تمثل العمود الفقري لاقتصادها، ليقفز التضخم فيها لأرقام قياسية.فبعدما كانت القارة الأوروبية تعيش بنعيم الغاز و النفط الروسيين، قررت مقاطعتهما على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتفرض جملة من العقوبات على روسيا ومن ضمنها محاولة تحديد لأسعار الطاقة الروسية.فهل تضع الولايات المتحدة حليفها الأوروبي بمواجهة مدفع الشتاء وحيدا؟عدم عثور أوروبا على بدائل للطاقة الروسية هل يدفعها للسرقة؟ وبخاصة بعد حادثة الناقلة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي ليعثر فيها على 11 مليون لتر من الوقود المهرب، حيث لم يتم ذكر وجهتها.وحول هذا الموضوع تحدث الخبير كمال جفا، لـ"سبوتنيك" عن واقعة ناقلة النفط وتحديد سقف لأسعار الطاقة قائلا: "اعتفد أن عمليات تهريب النفط في الخليج هي تجارة رائجة مستمرة ومتجذرة في المنطقة منذ عشرات السنين والمستفيد منها امراء وتجار ومافيات تستفيد من الفروقات السعرية مابين عمليات التصدير النظامي وما بين خطوط التهريب التي تقوم بها عشرات الجهات ربما إلى اليمن وسوريا ولبنان والصومال وحتى لتمويل مافيات ومجموعات مسلحة وعصابات المخدرات وليست العملية جديدة او مرتبطة بشح النفط الذي تعانية دول الاتحاد الأوربي".مشيرا إلى أن عمليات التهريب هي ربما لمحاولة توفير أو التهرب من دفع الأموال لقاء رسوم العبور وعقود التأمين ورسوم الموانئ، مضيفا أنه كامل المعلومات سيتم معرفتها مع اكتمال التحقيق وصدور بيانات إيرانية بحقيقة الشحنة ومسارها ومن هم أصحابها الحقيقيون.وفي سؤال حول وضع الولايات المتحدة لأوروبا في مواجهة الشتاء بعد تأجيلها لاقرار مشروع سقف أسعار الطاقة، قال جفا: "في الأساس كل التأثيرات الناتجة عن الحرب الأوكرانية أوروبا تدفع ثمنها وليس الولايات المتحدة وبالرغم من عدم دخول فصل الشتاء فإن ارتدادات الأزمة في أوكرانيا تتحمل تبعتاتها دول الاتحاد الأوربي بالدرجة الأولى وما يحدث اليوم من تمدد التيارات الشعبوية والاحتجاجات في شوارع المدن الأوربية والأزمات الاقتصادية التي تلاحق دول الاتحاد الأوربي هي جزء صغير من أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا والشلل الذي يهدد اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي نشهد زيادته وتصاعد وتيرته خلال الشهرين القادمين عند دخول دول الاتحاد الوربي منتصف فصل الشتاء والذي سيكون الاقسى منذ عشرات السنين".وحول تصريح وزير الطاقة القطري ووصفه محاولة وضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، قال جفا: "بعد تصريحات المفوضية الأوروبية باقتراح وضع سقف لأسعار الغاز باستخدام آلية سعر ديناميكية، والتي يمكن أن تطبق هذا الشتاء في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، التي تشهد تقلبات وعدم استقرار بسبب الحرب في أوكرانيا صدرت عدة تصريحات معظمها يستهجن ويندد بهذه التصريحات ومنها ما أعلنه وزير الطاقة القطري الذي قال إن التدخل في الاسواق يتعارض مع قواعد المنافسه التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين".مضيفا أن هذه التصريحات تدل على أن المفوضية الأوربية وطبقا لمصالحها تريد نسف قواعد تسعير تم العمل عليها مطولا في السابق لأن الوفرة في المعروض ودخول منتجين جدد كان يتوافق مع سياساتها في الحصول على أدنى الأسعار من خلال المنافسات والعروض الآجلة التي كانت تقدمها الدول المتجة للنفط.مشيرا إلى أنه وبسبب الضغوطات والحصار الغربي والمقاطعة لامدادات الطاقة الروسية تريد دول المفوضية الأوربية فرض سياسات تسعير تنافس فيها الغاز الروسي وتحرم الشركات الروسية وبالتالي الحكومة من المنافع الاقتصادية التي تجنيها من جراء رفع أسعار الغاز الروسي لأن العقوبات الأمريكية والأوربية كان لها مفعول عكسي على الميزانية الاقتصاد الروسي الذي انتعش وحقق ايرادات مالية ضخمة جدا خلال الاشهر الماضية من جراء رفع إسعار الغاز الروسي، ما عكس ناتجا مالبا ضخما للحكومة الروسية بعكس ما كان مخططا له من قبل دول الاتحاد الأوربي.من جهته علق المحلل السياسي القطري، علي الهيل، على حادثة ناقلة النفط المهربة، قائلا لـ"سبوتنيك": "من في مصلحته أن يهرب ناقلة نفط وعلى متنها 11 مليون ليتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي؟ صحيح أنها ليست المرة الأولى وكان قبلها العديد من المرات".وحول إمكانية أن تكون هذه الشحنة ذاهبة إلى أوروبا، أجاب الهيل: "أوروبا ليست في حاجة أن تذهب لها سفن وعلى متنها وقود مهرب من الخليج، العلاقات الأوروبية ودول الخليج ممتازة وتكاد تكون امتداد لعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية".وحول أن الولايات المتحدة تؤجل وضع سقف للسعر لبعد الانتخابات، فأمريكا تريد أن تعتمد أوروبا اعتمادا مطلقا على الغاز والنفط الصخري منها، ومن حلفائها العسكريين والاقتصاديين والسياسيين، لكي تستغني أوروبا عن الغاز الروسي بشكل مطلق، وهذا تواجهه صعوبات وعوامل لوجستية كثيرة وانا أستبعد ذلك لأن رئيس لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قال إنه لا بديل عن الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-مرتبطة-بإيران-10-كيانات-وناقلة-نفط-1068415231.html
https://sputnikarabic.ae/20221030/وزير-الطاقة-القطري-يصف-سياسة-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-بـالنفاق---1069648927.html
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حوارات, اقتصاد
11 مليون ليتر... تضارب وجهات النظر حول وجهة ناقلة النفط المحتجزة لدى الحرس الثوري
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بدء الشتاء بطرق أبواب الغرب وأوروبا في ظل تسارع الحكومات الأوروبية لتعبئة مخازنها من الغاز والنفط مع توقعات بحلول شتاء بارد.
تفننت حكومات الدول الأوروبية في قرارات التقنين التي نشرتها لمواطنيها فتارة تطالب مواطنيها، "استحموا بماء بارد أو ساخن لفترة زمنية قصيرة" لا تكفي حتى لإزالة الشامبو عن فروة الرأس، وتارة "خففوا الحرارة في منازلكم" غير عابئين بتواجد أطفال صغار ورضع في معظم البيوت، لتطال هذه القرارات مصانع ومراكز إنتاج تمثل العمود الفقري لاقتصادها، ليقفز التضخم فيها لأرقام قياسية.
فبعدما كانت القارة الأوروبية تعيش بنعيم الغاز و النفط الروسيين، قررت مقاطعتهما على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتفرض جملة من العقوبات على روسيا ومن ضمنها محاولة تحديد لأسعار الطاقة الروسية.
تصريحات أوروبية وأمريكية حول وضع سقف لأسعار الطاقة دون تحديد آلية ذلك أو تخيل إمكانية حدوث ذلك، كانت كفيلة بخروج الأوربيين للشوارع، بينما في الولايات المتحدة تعتبر هذه القضية أحد مفاتيح الفوز لإدارة بايدن في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" لن تطبقها قبل هذه الانتخابات لعدم وجود شروط نهائية بشأن السقف بالإضافة لتوقعات تقلبات في سوق النفط تحسباً ليوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، عندما تدخل القيود الغربية على شراء النفط الروسي حيز التنفيذ.
فهل تضع الولايات المتحدة حليفها الأوروبي بمواجهة مدفع الشتاء وحيدا؟
عدم عثور أوروبا على بدائل للطاقة الروسية هل يدفعها للسرقة؟ وبخاصة بعد حادثة الناقلة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي ليعثر فيها على 11 مليون لتر من الوقود المهرب، حيث لم يتم ذكر وجهتها.
وحول هذا الموضوع تحدث الخبير كمال جفا، لـ"سبوتنيك" عن واقعة ناقلة النفط وتحديد سقف لأسعار الطاقة قائلا: "اعتفد أن عمليات تهريب النفط في الخليج هي تجارة رائجة مستمرة ومتجذرة في المنطقة منذ عشرات السنين والمستفيد منها امراء وتجار ومافيات تستفيد من الفروقات السعرية مابين عمليات التصدير النظامي وما بين خطوط التهريب
التي تقوم بها عشرات الجهات ربما إلى اليمن وسوريا ولبنان والصومال وحتى لتمويل مافيات ومجموعات مسلحة وعصابات المخدرات وليست العملية جديدة او مرتبطة بشح النفط الذي تعانية دول الاتحاد الأوربي".
مضيفا: "أن هذا لايمنع من أن تكون الشحنة متجهة إلى أوروبا عبر مهربين ووسطاء ما دام السعر وطريقة النقل والتهرب من العقوبات هي وسيلة ناجحة تمارسها هذه المجموعات الوسيطة في تجارة رائجة ورابحة تجتاح العالم بأكمله".
مشيرا إلى أن عمليات التهريب هي ربما لمحاولة توفير أو التهرب من دفع الأموال لقاء رسوم العبور وعقود التأمين ورسوم الموانئ، مضيفا أنه كامل المعلومات سيتم معرفتها مع اكتمال التحقيق وصدور بيانات إيرانية بحقيقة الشحنة ومسارها ومن هم أصحابها الحقيقيون.
وفي سؤال حول وضع الولايات المتحدة لأوروبا في مواجهة الشتاء بعد تأجيلها لاقرار مشروع سقف أسعار الطاقة، قال جفا: "في الأساس كل التأثيرات الناتجة عن الحرب الأوكرانية أوروبا تدفع ثمنها وليس الولايات المتحدة وبالرغم من عدم دخول فصل الشتاء فإن ارتدادات الأزمة في أوكرانيا تتحمل تبعتاتها دول الاتحاد الأوربي بالدرجة الأولى وما يحدث اليوم من تمدد التيارات الشعبوية والاحتجاجات في شوارع المدن الأوربية والأزمات الاقتصادية التي تلاحق دول الاتحاد الأوربي هي جزء صغير من أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا والشلل الذي يهدد اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي نشهد زيادته وتصاعد وتيرته خلال الشهرين القادمين عند دخول دول الاتحاد الوربي منتصف فصل الشتاء والذي سيكون الاقسى منذ عشرات السنين".
مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة هو نية مبيته لدى الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الضغوطات والتوترات والانهيارات الإقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي وعدم مساعدة حلفائها وتجنيبهم مزيدا من الصفعات التي تعرضوا لها من جراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها غير المبررة لتأجيج سعير الحرب بغض النظر عن تأثيراتها على شعوب وحكومات حلفائها، وهذه القرارات تدل على رغبة أمريكية في رؤية مزيد من الانهيارات والضغوطات والكوارث تنتظر دول الاتحاد الأوربي دون مراعات المصالح الشعوب والحكومات الأوربية.
وحول تصريح وزير الطاقة القطري ووصفه محاولة وضع سقف لسعر الغاز بـ"النفاق"، قال جفا: "بعد تصريحات المفوضية الأوروبية باقتراح وضع سقف لأسعار الغاز
باستخدام آلية سعر ديناميكية، والتي يمكن أن تطبق هذا الشتاء في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، التي تشهد تقلبات وعدم استقرار بسبب الحرب في أوكرانيا صدرت عدة تصريحات معظمها يستهجن ويندد بهذه التصريحات ومنها ما أعلنه وزير الطاقة القطري الذي قال إن التدخل في الاسواق يتعارض مع قواعد المنافسه التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين".
مضيفا أن هذه التصريحات تدل على أن المفوضية الأوربية وطبقا لمصالحها تريد نسف قواعد تسعير تم العمل عليها مطولا في السابق لأن الوفرة في المعروض ودخول منتجين جدد كان يتوافق مع سياساتها في الحصول على أدنى الأسعار من خلال المنافسات والعروض الآجلة التي كانت تقدمها الدول المتجة للنفط.
مشيرا إلى أنه وبسبب الضغوطات والحصار الغربي والمقاطعة لامدادات الطاقة الروسية تريد دول المفوضية الأوربية فرض سياسات تسعير تنافس فيها الغاز الروسي وتحرم الشركات الروسية وبالتالي الحكومة من المنافع الاقتصادية التي تجنيها من جراء رفع أسعار الغاز الروسي لأن العقوبات الأمريكية والأوربية كان لها مفعول عكسي على الميزانية الاقتصاد الروسي الذي انتعش وحقق ايرادات مالية ضخمة جدا خلال الاشهر الماضية من جراء رفع إسعار الغاز الروسي، ما عكس ناتجا مالبا ضخما للحكومة الروسية بعكس ما كان مخططا له من قبل دول الاتحاد الأوربي.
من جهته علق المحلل السياسي القطري، علي الهيل، على حادثة ناقلة النفط المهربة، قائلا لـ"سبوتنيك": "من في مصلحته أن يهرب ناقلة نفط وعلى متنها 11 مليون ليتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي؟ صحيح أنها ليست المرة الأولى وكان قبلها العديد من المرات".
مشيرا إلى أن الحرس الثوري يريد أن يلمع صورته أمام العالم وربما أمام أوروبا أو أمريكا أكثر مما هو أمام الدول المنطقة الاقليمية الخليجية، وكأنه يريد توجيه رسالة وأنه قادر على ضبط حركة السفن أو الحركة النفطية وتهريب حتى الغاز من منطقة الخليج العربي.
وحول إمكانية أن تكون هذه الشحنة ذاهبة إلى أوروبا، أجاب الهيل: "أوروبا ليست في حاجة أن تذهب لها سفن وعلى متنها وقود مهرب من الخليج، العلاقات الأوروبية ودول الخليج ممتازة وتكاد تكون امتداد لعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي سؤال حول محاولة الدول الغربية وضع سقف لأسعار "الغاز"، قال الهيل: "بالنسبة لوضع سقف لسعر الغاز أعتقد المقصود والمستهدف هو الغاز الروسي، وأمريكا أجلت هذا الأمر لبعد الانتخابات النصفية، والانتخابات بدأت ووضع سقف للسعر الغاز سيبدأ بعد أسبوعين من الآن. ووزير الطاقة القطري قال إن وضع أو محاولة وضع سقف لسعر الغاز هو "نفاق" وهو نفاق اقتصادي بالدرجة الأولى وسياسي، بما أن الاقتصاد هي الذراع المالية للسياسة".
وحول أن الولايات المتحدة تؤجل وضع سقف للسعر لبعد الانتخابات، فأمريكا تريد أن تعتمد أوروبا اعتمادا مطلقا على الغاز والنفط الصخري منها، ومن حلفائها العسكريين والاقتصاديين والسياسيين، لكي تستغني أوروبا عن الغاز الروسي بشكل مطلق، وهذا تواجهه صعوبات وعوامل لوجستية كثيرة وانا أستبعد ذلك لأن رئيس لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قال إنه لا بديل عن الغاز الروسي.