https://sputnikarabic.ae/20221101/أبو-الغيط-يرى-قمة-الجزائر-فرصة-لترتيب-أوراق-العرب-في-عالم-تتوالى-أزماته-بشكل-مروع-1069726529.html

أبو الغيط يرى قمة الجزائر فرصة لترتيب أوراق العرب في عالم "تتوالى أزماته بشكل مروع"

أبو الغيط يرى قمة الجزائر فرصة لترتيب أوراق العرب في عالم "تتوالى أزماته بشكل مروع"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة العربية تقع في منتصف الأزمات، نظرا لمكانتها في سوق إمدادات الطاقة العالمي،... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T19:41+0000

2022-11-01T19:41+0000

2022-11-01T19:43+0000

جامعة الدول العربية

العالم العربي

الجزائر

أخبار سوريا اليوم

أخبار اليمن الأن

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102313/10/1023131076_0:154:1797:1165_1920x0_80_0_0_2cac1ece23d700fda27c31710ac3c22f.jpg

في بداية كلمته خلال القمة العربية التي تنعقد في الجزائر، توجه أبو الغيط بالشكر إلى الجزائر على استضافتها للقمة، وهنأ الرئيس عبد المجيد تبون برئاسة القمة في دورتها الحادية والثلاثين، كما هنأه باسم الجامعة العربية بذكرى ثورة التحرير منذ 68 عاما.كما تقدم أبو الغيط بالشكر للرئيس التونسي قيس سعيد، على الجهد الذي بذلته بلاده طوال رئاستها للقمة السابقة. ودعا الحضور إلى ترحم على القادة العرب الذين رحلوا عن عالم منذ انعقاد القمة الماضية في عام 2019.الأزمات قدر المنطقةوقال أبو الغيط إن المنطقة العربية تقع في "قلب الأزمات شئنا أم أبينا"، فهي من ناحية، ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، ومن ناحية أخرى، هي ضحية أولى للتغير المناخي وآثاره المدمرة، من حيث الجفاف وغيره.ومن ناحية ثالثة، تُعاني المنطقة من تهديد خطير لأمنها الغذائي، كما تقع غالبية دولُها في نطاق الفقر المائي، فضلا عما تواجهه بعض دولها من تصرفات غير قانونية من جانب جيرانها من شأنها تعريض أمنها المائي للخطر، بحسب أبو الغيط.وأضاف أن هذه الثلاثية الخطيرة - الغذاء والطاقة والمناخ - تُمثل حلقة متصلة، ومنظومة مترابطة، فإنتاج الغذاء يعتمد على أسعار الطاقة واستقرار المناخ، والتغير المناخي يتأثر في الأساس بالانبعاثات المتولدة عن إنتاج الطاقة، والعناصر الثلاثة صارت عنوانا للأزمة العالمية الحالية بكل تبعاتها الاقتصادية والإنسانية التي تتحملها الشعوب، والتي قد تشتد وطأتها في هذا الشتاء.وأشار إلى الآثار المزدوجة للجائحة والأزمة الأوكرانية، وما أفرزتاه، ولا تزالان تفرزانه من تبعات اقتصادية سلبية، قائلا إنه صار واضحا أن العالم أجمع سيضطر للتعامل معها لفترة طويلة قادمة.وشدد على حاجة الدول العربية لاستراتيجية شاملة للتعامل مع "حالة الأزمة الممتدة"، قائلا إن الأمر يحتاج إلى تفكير طويل المدى من أجل تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها في مواجهة صدمات داهمة ونوازل مفاجئة، قائلا إن في مقدور العرب فعل الكثير إن حشدوا إمكانياتهم الكبيرة والمتنوعة على نحو صحيح وبمنهج علمي.تهديد وجوديوقال أبو الغيط إن الأوضاع العالمية تفاقم متاعب الدول العربية وإن المنطقة مر عليها عقد صعب، ولا زالت بعضُ الدول فيها تعيش أوضاعا لا تُهدد فقط أمنها واستقرارها، بل وجودها ذاته. وأضاف أن الدولة الوطنية ذات السيادة والاستقلال والقرار المستقل، ما زالت تتعرض لهجمة شرسة من الإرهاب والميلشيات والجماعات المسلحة وأطراف غير عربية مجاورة، تحرض وتُمارس تدخلات غير حميدة بهدف بسط النفوذ والهيمنة.وأكد أن الدفاع عن الدولة الوطنية، ودولة المواطنة وحكم القانون التي لا يكون ولاء مواطنيها سوى لعلمها ومصالحها وعروبتها، هو دفاع عن مستقبل العرب جميعا.ومع ذلك أضاف أن إطفاء الأزمات العربية المشتعلة وليس فقط التخفيف من حدتها أو التعايش معها، أصبح واجبا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا الإلقاء بأزمات الدول العربية على كاهل مجتمع دولي ينوء بأحمال ثقال، وينشغل بقضايا أخرى ضاغطة ومُلحة.القضايا العربيةويرى أبو الغيط بحسب كلمته أن التطورات في سوريا ما زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في "هذا البلد العربي المهم"، كما يتطلب الأمر إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي وفي جامعتها العربية.وعن اليمن، قال أبو الغيط إن الحوثيين "لا زالوا يراوغون ويُعرقلون"، وإن الجامعة ستواصل تأييد الحكومة الشرعية ودعمها بكل قوة لمصلحة الشعب اليمني، حيث أن التطورات الجارية في اليمن هي أحد أبلغ الأمثلة على التأثير الإقليمي السلبي المدمر، على الشأن العربي.القضية الفلسطينيةأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما وصفه بـ"الصمود الأسطوري" على الأرض من قبل الفلسطينيين، قائلا: "قضيتهم هي قضيتنا جميعا، ونضالهم الطويل شرفٌ لهذه الأمة، وبُشرى بأن ليل الاحتلال مهما طال سيبدده فجر الحرية والاستقلال".وأكد أن الإجماع العربي ما زال منعقدا على حل الدولتين كسبيل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه ولا يرى طريقا لذلك سوى إطلاق عملية سلمية جادة، على أساس من المرجعيات المعروفة والقانون الدولي، داعيا جميع دول العالم للانضمام في هذا النضال السلمي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والموافقة على عضويتها في الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221101/القادة-العرب-يتوافدون-على-المركز-الدولي-للمؤتمرات-للمشاركة-في-القمة-العربية-بالجزائر-1069720433.html

الجزائر

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جامعة الدول العربية, العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار اليمن الأن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم