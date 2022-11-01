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"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة
"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة
أعلنت شركة النفط والغاز السعودية الحكومية "أرامكو"، صباح اليوم الثلاثاء عن أرباحها الجزئية خلال عام 2022. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T06:23+0000
2022-11-01T06:23+0000
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في تسعة أشهر إلى 110.207 مليار دولار".
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة

06:23 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت شركة النفط والغاز السعودية الحكومية "أرامكو"، صباح اليوم الثلاثاء عن أرباحها الجزئية خلال عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".
وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في تسعة أشهر إلى 110.207 مليار دولار".
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