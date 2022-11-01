https://sputnikarabic.ae/20221101/أرامكو-السعودية-تعلن-عن-أرباح-قياسية-خلال-الفترة-الأخيرة-1069698182.html
"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة
"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة
أعلنت شركة النفط والغاز السعودية الحكومية "أرامكو"، صباح اليوم الثلاثاء عن أرباحها الجزئية خلال عام 2022. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T06:23+0000
2022-11-01T06:23+0000
2022-11-01T06:23+0000
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065859426_0:109:2043:1258_1920x0_80_0_0_57acf4b44be62ba7d4da58ab632874b9.jpg
وقالت الشركة في بيان لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في تسعة أشهر إلى 110.207 مليار دولار".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065859426_110:0:1933:1367_1920x0_80_0_0_4bfb563b27ce7724353b38e775229ebb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة
تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط والغاز السعودية الحكومية "أرامكو"، صباح اليوم الثلاثاء عن أرباحها الجزئية خلال عام 2022.
وقالت الشركة في بيان
لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".
وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في تسعة أشهر إلى 110.207 مليار دولار".