https://sputnikarabic.ae/20221101/أفغانستان-طالبان-تجند-عشرات-النساء-بجهاز-الأمن-العام-فيديو-1069706744.html

أفغانستان.. طالبان تجند عشرات النساء بجهاز الأمن العام.. فيديو

أفغانستان.. طالبان تجند عشرات النساء بجهاز الأمن العام.. فيديو

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجنيد 100 امرأة وتدريبهن في إطار إدارة "الأمن العام" بالوزارة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

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حركة طالبان

أخبار العالم الآن

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كابول- سبوتنيك. وفي مقطع مصور نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بحسابه على تويتر ظهرت المجندات يرتدين خوذات ودروع تستخدمها قوات الشرطة أثناء المظاهرات.ولم تكشف طالبان تفاصيل عن واجبات ومسؤوليات هذه الشرطة النسائية، لكن يعتقد خبراء أن هذه الوحدة ستعمل على ضبط احتجاجات وتظاهرات النساء.وبعد وصول الحركة إلى السلطة، احتجت الحركات النسائية على سياسات الحركة، وفرضها قيودا فيما يخص الحق في التعليم واختيار الملبس للنساء، لكن تم قمع هذه الاحتجاجات عدة مرات.واستخدمت طالبان الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لقمع الاحتجاجات، لكن كانت هناك شكاوى من أن معاملة أعضاء طالبان الذكور مع النساء المحتجات كان دائمًا عنيفًا.ويعتقد محللون أن طالبان اضطرت إلى إنشاء وحدة نسائية للحفاظ على الأمن العام، والتي من شأنها قمع الاحتجاجات النسائية ردا على الشكاوى سالفة الذكر.تقول مهديسة أمين، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن طالبان "لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالاحتجاجات، وللسيطرة ومنع التظاهرات والاحتجاجات، فإنها تغير من تكتيكاتها".وسيطرت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

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