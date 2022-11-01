https://sputnikarabic.ae/20221101/إسرائيل-قادة-الأحزاب-السياسية-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-الكنيست-صور-1069702329.html

إسرائيل.. قادة الأحزاب السياسية يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست.. صور

إسرائيل.. قادة الأحزاب السياسية يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست.. صور

أدلى قادة الأحزاب الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25، والتي يتم إجراؤها للمرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T08:28+0000

2022-11-01T08:28+0000

2022-11-01T08:28+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

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وقال رئيس الوزراء يائير لابيد لدى تصويته وزوجته في لجنة اقتراع بتل أبيب مخاطبا الإسرائيليين: "اخرجوا للتصويت، هذه انتخابات مصيرية لمستقبل أولادنا، صوتوا لحزب "هناك مستقبل"، برئاسته.فيما صوت وزير الدفاع بيني غانتس رئيس "المعسكر الرسمي" في مدينة "روش هاعين" وسط إسرائيل قائلا في تغريدة بحسابه على تويتر، الانتخابات هي عيد للديمقراطية. أدعو جميع مواطني دولة إسرائيل إلى الخروج وممارسة حقهم في التصويت بشرف".وصوت إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" في مستوطنة كريات أربع جنوبي الضفة الغربية المحتلة قائلا "صباح المشاعر الطيبة. أريد أن يكون جيدا لجميع أطفالنا".فيما صوت شريكه في التحالف بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" في مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة قائلا ""أقول لشعب إسرائيل كله: هذا يتعلق بمستقبل الدولة، ليس لدينا وطن آخر. تحملوا المسؤولية وصوتوا".وأدلت أييليت شاكيد رئيسة حزب "البيت اليهودي" بصوتها في تل أبيب قائلة "أدعو للخروج والتصويت. الانتخابات السادسة ستكون كارثة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وصوت رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر قائلا: "مع (ابني) دافيد- صوتوا "بنعم" للمعسكر الرسمي، من أجل مستقبل إسرائيل".وصوّت رئيس حزب "يهدوت هتوراة" (الديني) موشيه غافني في مدينة بني براك قرب تل أبيب قائلا: "هذا الواقع الذي نذهب فيه للانتخابات للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف هو أمر سيء للغاية. إنه أمر سيء للبلاد، إنه سيء ​​للمواطنين. آمل هذه المرة أن تنتهي هذه الملحمة".وصوّت رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان في مستوطنة نوكديم التي يعيش فيها جنوبي الضفة الغربية وقال: "أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى الخروج والتصويت. أنا متفائل جدا وأقدر أننا سننتهي بشكل جيد".وأدلى رئيس حزب "شاس" (الديني) أرييه درعي في مركز اقتراع في حي هار نوف بالقدس، ودعا المواطنين الإسرائيليين إلى التوجه إلى اللجان الانتخابية: "استيقظوا وانطلقوا صوتوا حتى لا يتبقى من لم يصوت، إذا جاء الجميع وافعلوا مثلي، وقتها لن نضطر للذهاب إلى انتخابات أخرى".وصوتت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في تل أبيب قائلة: "نتائج الانتخابات لم تُكتب بعد، فهي تعتمد على ما سيتم، صوتوا بدون حساب".كما صوّتت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غالون في بتاح تكفا وسط إسرائيل، وقالت: "نحن في حالة طارئة. هذه نداء أخير، يجب أن نصوت".وأدلى منصور عباس رئيس حزب القائمة الموحدة في بلدة المغار العربية شمال إسرائيل وقال: "أعتقد أن هناك اتجاها تصاعديا في المجتمع العربي، هناك صحوة، وأدعو الناخبين العرب إلى التدفق على صناديق الاقتراع، وأدعو جميع مواطني دولة اسرائيل المشاركة في الانتخابات والتصويت للأحزاب التي يؤمنون بها".وصوت أيمن عودة رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل) في حيفا (شمال) قائلا: "نسبة التصويت بين السكان العرب ستحدد وجه السياسة".فيما صوّت رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ في القدس، ودعا جميع المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج والتصويت: "مارست أنا وزوجتي ميشال حقنا الديمقراطي وصوتنا الآن.المشاركة في عملية انتخابات حرة ونظيفة ومتساوية حق كبير. أريد أن أقول مرة أخرى - التصويت له تأثير دون أدنى شك.وأضاف "من يعتقد أن صوته غير مهم أو صوتها غير مهم فهو مخطئ. لهذا السبب أناشد جميع المواطنين والمواطنات بأن يمارسوا حقكم الديمقراطي ويذهبوا للتصويت".وحتى الآن لم يدلى رئيس المعارضة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو (2009-2021) بصوته في الانتخابات التي يتوقع أن تحسم مستقبله السياسي، فإما العودة إلى السلطة، أو البقاء في المعارضة ومواجهة محاكمته في قضايا فساد.ويمكن لأكثر من ستة ملايين و 700 ألف إسرائيلي ممارسة حقهم في التصويت.ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 12495 مركز اقتراع وسيتم إغلاق معظمها في الساعة 10:00 مساء، حيث سيتم نشر العينات التي قد تكون قادرة على التلميح إلى ما إذا كان هناك حسم نهائي في المعركة بين الكتل السياسية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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