https://sputnikarabic.ae/20221101/إصابات-بالاختناق-عقب-قمع-الجيش-الاسرائيلي-مسيرة-لكسر-الحصار-عن-مدينة-نابلس-1069721042.html
إصابات بالاختناق عقب قمع الجيش الاسرائيلي مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس
إصابات بالاختناق عقب قمع الجيش الاسرائيلي مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب قمع القوات الاسرائيلية مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T16:44+0000
2022-11-01T16:44+0000
2022-11-01T16:44+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة لوكالة "سبوتنيك": "جئنا إلى هذا الحاجز الذي يعد من أخطر الحواجز الإسرائيلية في محافظة نابلس ، لفتح البوابات وكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ نحو ثلاثة أسابيع، والاحتلال يسعى من وراء الحصار النيل من عزيمة وصمود أبناء شعبنا، ومن خلال هذه المسيرة نقول لكل المجتمع الدولي ولكل العالم ، مثل هذه السياسات الممنهجة من قبل الاحتلال لا يمكن ان تجد طريقها الى النفاذ".من جهته، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش لـ"سبوتنيك": "إن الحصار المفروض على المدينة أدى لتضرر كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، ونحن نعاني من تردي الوضع السياسي والاقتصادي ، وعلى العالم أنَّ ينتبه جيداً على معاناة النساء والشيوخ والأطفال في مدينة نابلس، وسنقاوم هذه الحصار بكل قوتنا وسننتصر عليه، وعلى المجتمع الدولي أنَّ يرفع هذا الحصار الظالم على أبناء شعبنا".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إصابات بالاختناق عقب قمع الجيش الاسرائيلي مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس
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أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب قمع القوات الاسرائيلية مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على المشاركين في فعالية دعت لها فصائل ومؤسسات محافظة نابلس، لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة لوكالة "سبوتنيك": "جئنا إلى هذا الحاجز الذي يعد من أخطر الحواجز الإسرائيلية في محافظة نابلس ، لفتح البوابات وكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ نحو ثلاثة أسابيع، والاحتلال يسعى من وراء الحصار النيل من عزيمة وصمود أبناء شعبنا، ومن خلال هذه المسيرة نقول لكل المجتمع الدولي ولكل العالم ، مثل هذه السياسات الممنهجة من قبل الاحتلال لا يمكن ان تجد طريقها الى النفاذ".
من جهته، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش لـ"سبوتنيك": "إن الحصار المفروض على المدينة أدى لتضرر كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، ونحن نعاني من تردي الوضع السياسي والاقتصادي ، وعلى العالم أنَّ ينتبه جيداً على معاناة النساء والشيوخ والأطفال في مدينة نابلس، وسنقاوم هذه الحصار بكل قوتنا وسننتصر عليه، وعلى المجتمع الدولي أنَّ يرفع هذا الحصار الظالم على أبناء شعبنا".