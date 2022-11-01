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https://sputnikarabic.ae/20221101/إصابة-14-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-مدينة-شيكاغو-الأمريكية-1069697471.html
إصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية
إصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية
قالت شرطة شيكاغو الأمريكية، إن ما يصل إلى 14 شخصًا أصيبوا بالرصاص في حي غارفيلد بارك بالمدينة ليلة عيد الهالوين. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T04:37+0000
2022-11-01T04:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال متحدث بالشرطة، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص. ولم تنشر شرطة شيكاغو على الفور معلومات حول ظروف الضحايا وما إذا كان أي منهم قد توفي.وقالت إدارة الإطفاء في شيكاغو، إنها أرسلت ما لا يقل عن 10 سيارات إسعاف إلى المنطقة بعد تلقي تقارير عن إطلاق النار. مؤكدة أنها نقلت 11 ضحية إلى مستشفيات المنطقة، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".وأكد مسؤولو الإطفاء في شيكاغو، أن أصغر ضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.ولم تتضح على الفور الظروف المحيطة بإطلاق النار. كما لم يعرف على الفور ما إذا كان أي شخص رهن الاحتجاز.ولا يزال التحقيق جاريا من قبل إدارة شرطة شيكاغو.
https://sputnikarabic.ae/20221031/خسائر-الأرواح-الناجمة-عن-العنف-المسلح-تصعق-مواطني-مدينة-بوسطن-الأمريكية-1069696532.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية

04:37 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 04:39 GMT 01.11.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قالت شرطة شيكاغو الأمريكية، إن ما يصل إلى 14 شخصًا أصيبوا بالرصاص في حي غارفيلد بارك بالمدينة ليلة عيد الهالوين.
وقال متحدث بالشرطة، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص. ولم تنشر شرطة شيكاغو على الفور معلومات حول ظروف الضحايا وما إذا كان أي منهم قد توفي.
وقالت إدارة الإطفاء في شيكاغو، إنها أرسلت ما لا يقل عن 10 سيارات إسعاف إلى المنطقة بعد تلقي تقارير عن إطلاق النار. مؤكدة أنها نقلت 11 ضحية إلى مستشفيات المنطقة، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".
وأكد مسؤولو الإطفاء في شيكاغو، أن أصغر ضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية
أمس, 23:53 GMT
ولم تتضح على الفور الظروف المحيطة بإطلاق النار. كما لم يعرف على الفور ما إذا كان أي شخص رهن الاحتجاز.
ولا يزال التحقيق جاريا من قبل إدارة شرطة شيكاغو.
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