https://sputnikarabic.ae/20221101/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-مختلف-المدن-الأوكرانية-1069699924.html
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:03+0000
2022-11-01T08:03+0000
2022-11-01T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف. أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية.
وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.
كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف.
أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.