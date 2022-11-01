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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-مختلف-المدن-الأوكرانية-1069699924.html
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:03+0000
2022-11-01T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف. أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
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العالم
العالم

إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية

08:03 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية.
وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.
كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف.
أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
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