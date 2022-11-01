https://sputnikarabic.ae/20221101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069696622.html

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بإعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T00:03+0000

2022-11-01T00:03+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وبحسب بيانات خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان التأهب الجوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك.في وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار في مناطق نيكولاييف، تشيركاسي وبولتافا.بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة، إنه تم إصدار تحذير من غارة جوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221030/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-كييف-ومعظم-مناطق-أوكرانيا-1069652992.html

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