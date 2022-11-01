https://sputnikarabic.ae/20221101/إيران-تحذر-من-خطورة-السعي-الأمريكي-لعقد-اجتماع-غير-رسمي-لمجلس-الأمن-حول-وضعها-الداخلي-1069703191.html

إيران تحذر من خطورة السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول وضعها الداخلي

إيران تحذر من خطورة السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول وضعها الداخلي

وصفت إيران، اليوم الثلاثاء، "السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي حول الأوضاع الداخلية لإيران نهجا خطيرا وغير بناء". 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T08:51+0000

2022-11-01T08:51+0000

2022-11-01T08:51+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأامم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، إن "واشنطن تشن حربا نفسية وتقوم بعملية خداع للادعاء بأن هذا الاجتماع ينعقد لدعم حقوق المرأة في إيران لكن هذا نفاق أمريكي واستغلال لمعاني حقوق الإنسان السامية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار إيرواني، إلى العداء الأمريكي للشعب الإيراني الممتد منذ عقود، مؤكدا أنه "وخلافا للتهم الأمريكية الفارغة فإن الحكومة الإيرانية ملتزمة دوما بدعم حقوق الإنسان وإعلاء شأنها وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار القوانين الدولية".وأكد على "مسؤولية الحكومة الإيرانية في حماية مواطنيها أمام أعمال العنف كالأعمال التخريبية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة"، مشيرا إلى "ما حدث في مزار ديني في شيراز والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 30 آخرين منهم نساء وأطفال على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي".وشدد إيرواني على "زيف القلق الأمريكي على أوضاع حقوق الإنسان في إيران أو المناطق الأخرى، مضيفا أن "أمريكا تدعي الدفاع عن حقوق المراة الإيرانية، وهي المرأة التي تضررت لعقود من الحظر الأمريكي اللاانساني".وطلب المندوب الإيراني الدائم، في رسالته، من أعضاء الأمم المتحدة تجنب القيام بأي خطوة من أجل انعقاد هذا الاجتماع وبلورة هذا النهج الخطير.وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-الأعداء-بـالرد-في-الميدان-1069639681.html

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