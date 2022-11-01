https://sputnikarabic.ae/20221101/إيلون-ماسك-يعلن-توليه-منصب-الرئيس-التنفيذي-لـتويتر-1069697217.html

إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T03:32+0000

2022-11-01T03:32+0000

2022-11-01T03:32+0000

إيلون ماسك

تويتر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.وقام ماسك في وقت سابق بتغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى "رئيس تويتر" في إشارة إلى هذه الخطوة.يوم الخميس الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (51 عاما)، الانتهاء من صفقة استحواذه على شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20221028/المملكة-القابضة-والوليد-بن-طلال-يصبحان-ثاني-أكبر-مساهم-في-تويتر-بعد-إيلون-ماسك-1069583577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, تويتر