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https://sputnikarabic.ae/20221101/إيلون-ماسك-يعلن-توليه-منصب-الرئيس-التنفيذي-لـتويتر-1069697217.html
إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T03:32+0000
2022-11-01T03:32+0000
إيلون ماسك
تويتر
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وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.وقام ماسك في وقت سابق بتغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى "رئيس تويتر" في إشارة إلى هذه الخطوة.يوم الخميس الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (51 عاما)، الانتهاء من صفقة استحواذه على شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.
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إيلون ماسك, تويتر
إيلون ماسك, تويتر

إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

03:32 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.
وقام ماسك في وقت سابق بتغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى "رئيس تويتر" في إشارة إلى هذه الخطوة.
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"المملكة القابضة" والوليد بن طلال يصبحان ثاني أكبر مساهم في "تويتر" بعد إيلون ماسك
28 أكتوبر, 15:00 GMT
يوم الخميس الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (51 عاما)، الانتهاء من صفقة استحواذه على شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.
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