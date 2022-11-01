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https://sputnikarabic.ae/20221101/الأمن-الفيدرالي-يعتقل-ستة-إسلاميين-في-موسكو-وفورونيج-وداغستان-1069711732.html
الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان
الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل ستة إسلاميين متطرفين في مدن روسية مختلفة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T12:41+0000
2022-11-01T12:41+0000
روسيا
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وأصدر الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه: "تم توقيف خلية دينية، منظمة، متطرفة ودولية تتألف من 6 أعضاء في مدن موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان.وأشار البيان إلى أن المعتقلين عقدوا اجتماعات في منطقة موسكو وجندوا مشاركين جدد.ورُفعت دعوى جنائية بشأن المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة وخلال عمليات التفتيش تم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤكد تطرفهم الديني.
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روسيا

الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان

12:41 GMT 01.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل ستة إسلاميين متطرفين في مدن روسية مختلفة.
وأصدر الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه: "تم توقيف خلية دينية، منظمة، متطرفة ودولية تتألف من 6 أعضاء في مدن موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين عقدوا اجتماعات في منطقة موسكو وجندوا مشاركين جدد.
ورُفعت دعوى جنائية بشأن المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة وخلال عمليات التفتيش تم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤكد تطرفهم الديني.
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