https://sputnikarabic.ae/20221101/الأمن-الفيدرالي-يعتقل-ستة-إسلاميين-في-موسكو-وفورونيج-وداغستان-1069711732.html
الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان
الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل ستة إسلاميين متطرفين في مدن روسية مختلفة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T12:41+0000
2022-11-01T12:41+0000
2022-11-01T12:41+0000
روسيا
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وأصدر الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه: "تم توقيف خلية دينية، منظمة، متطرفة ودولية تتألف من 6 أعضاء في مدن موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان.وأشار البيان إلى أن المعتقلين عقدوا اجتماعات في منطقة موسكو وجندوا مشاركين جدد.ورُفعت دعوى جنائية بشأن المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة وخلال عمليات التفتيش تم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤكد تطرفهم الديني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي يعتقل ستة إسلاميين في موسكو وفورونيج وداغستان
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل ستة إسلاميين متطرفين في مدن روسية مختلفة.
وأصدر الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
بيانا وجاء فيه: "تم توقيف خلية دينية، منظمة، متطرفة ودولية تتألف من 6 أعضاء في مدن موسكو وفورونيج وجمهورية داغستان.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين عقدوا اجتماعات في منطقة موسكو وجندوا مشاركين جدد.
ورُفعت دعوى جنائية بشأن المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة وخلال عمليات التفتيش تم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤكد تطرفهم الديني.