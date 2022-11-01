https://sputnikarabic.ae/20221101/الإمارات-وأمريكا-توقعان-شراكة-استراتيجية-لاستثمار-100-مليار-دولار-في-الطاقة-النظيفة-1069705089.html
الإمارات وأمريكا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة
الإمارات وأمريكا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة
وقّعت الإمارات والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T10:02+0000
2022-11-01T10:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأنه تم توقيع "شراكة استراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035".وأشارت إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي".وأضافت الوكالة الإماراتية الرسمية أن هذه الشراكة ترتكز على "تطوير مشروعات للطاقة النظيفة وحلول للتمويل ونشر التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل".وبحسب الوكالة "تستمر دولة الإمارات في جهودها لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في ست قارات حول العالم، تشمل 31 دولة من الدول الجزرية النامية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ".وقالت إن الإمارات ساهمت "في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا".كما استثمرت الإمارات –بحسب الوكالة- في أوروبا في تطوير محطة "مصفوفة لندن" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميغاواط، ومحطة "هايويند سكوتلاند" الأولى من نوعها لطاقة الرياح العائمة وقدرتها الإنتاجية 30 ميغاواط في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20210522/الهيدروجين-الأخضر-ما-الأهمية-الاقتصادية-لتحول-الإمارات-نحو-الطاقة-النظيفة؟-1049039461.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات وأمريكا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة
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وقّعت الإمارات والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأنه تم توقيع "شراكة استراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035".
وأشارت إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي".
وأضافت الوكالة الإماراتية الرسمية أن هذه الشراكة ترتكز على "تطوير مشروعات للطاقة النظيفة وحلول للتمويل ونشر التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل".
وبحسب الوكالة
"تستمر دولة الإمارات في جهودها لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في ست قارات حول العالم، تشمل 31 دولة من الدول الجزرية النامية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ".
وقالت إن الإمارات ساهمت "في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا".
كما استثمرت الإمارات
–بحسب الوكالة- في أوروبا في تطوير محطة "مصفوفة لندن" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميغاواط، ومحطة "هايويند سكوتلاند" الأولى من نوعها لطاقة الرياح العائمة وقدرتها الإنتاجية 30 ميغاواط في المملكة المتحدة.