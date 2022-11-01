https://sputnikarabic.ae/20221101/البنتاغون-يستبعد-تزويد-الصين-روسيا-بقدرات-عسكرية-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069728041.html

البنتاغون يستبعد تزويد الصين روسيا بقدرات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا

البنتاغون يستبعد تزويد الصين روسيا بقدرات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن الصين تمد أو تعتزم إمداد روسيا بأي قدرات عسكرية لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T20:35+0000

2022-11-01T20:35+0000

2022-11-01T20:35+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال إفادة صحافية: "لا نرى أي مؤشرات في الوقت الراهن على أن روسيا تمد أو تعتزم إمداد روسيا بأي قدرات عسكرية".في سياق متصل، أعرب نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ، أمس الاثنين، عن أمل بلاده بأن يتجاوب الغرب بشكل إيجابي، مع تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول الاستعداد للحوار من أجل نزع فتيل التوتر القائم بين موسكو والدول الغربية.وقال شوانغ، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي: "الصين على علم بتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لوسائل الإعلام في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، حول استعداده للحوار مع الدول الغربية بهدف خفض حدة التوتر الحالي. نأمل أن تتجاوب الأطراف المعنية مع ذلك بشكل إيجابي".وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمله بأن تلتقي الأطراف في منتصف الطريق "من أجل فتح الباب للتفاوض والمحادثات بأسرع وقت ممكن".وأعلن لافروف في وقت سابق، استعداد روسيا للتحدث مع الغرب من أجل نزع فتيل التوتر، مشيرا إلى أن الدخول في حوار مع الغرب يتطلب تلقي مقترحات واقعية تستند إلى مقاربات متساوية.كما أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس الماضي، أن الصين ستدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى على الساحة الدولية.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بعد نهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أرسل برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب، شي جين بينغ، وأظهر مستوى عال من الثقة المتبادلة والدعم المتبادل الثابت لروسيا والصين".وأكد أن الصين ستدعم بقوة الجانب الروسي حتى يتضافر الشعب الروسي بقيادة الرئيس بوتين ويتغلب على الصعوبات ويزيل كل العقبات ويحقق أهداف التنمية الاستراتيجية.

https://sputnikarabic.ae/20221025/البنتاغون-يؤكد-تزوديه-أوكرانيا-بمعلومات-لدعم-الأعمال-العدائية-ضد-روسيا-1069478817.html

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