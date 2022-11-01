https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يزعم-أن-أمريكا-لا-تبحث-عن-صراع-مع-روسيا--1069722784.html
البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا
البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا
زعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا في أوكرانيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T17:46+0000
2022-11-01T17:46+0000
2022-11-01T17:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كيربي في المؤتمر الصحفي، إن "أهداف الرئيس (الأمريكي جو بايدن) كانت واضحة منذ البداية ... لا نريد صراعا مع روسيا. هذا رقم واحد".وقال كيربي: "لكي ينجحوا في ساحة المعركة عندما تصل هذه الحرب إلى حل تفاوضي. والرئيس (الأمريكي) حريص للغاية على رؤيتها تصل إلى ذلك الحد".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع.وأشار مدفيديف إلى أن النهج الغربي هو "عدم السماح لروسيا بالانتصار"، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.وتابع مدفيديف متسائلا: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".
https://sputnikarabic.ae/20221101/مدفيديف-يقول-إن-الغرب-يدفع-العالم-إلى-حرب-عالمية--1069716211.html
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العالم
البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا
17:46 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 17:47 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
زعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا في أوكرانيا.
وقال كيربي في المؤتمر الصحفي، إن "أهداف الرئيس (الأمريكي جو بايدن) كانت واضحة منذ البداية ... لا نريد صراعا مع روسيا. هذا رقم واحد".
وطالب كيربي خلال عرض باقي المهام، بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ومساعدة أوكرانيا حتى تقترب من المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أفضل وضع.
وقال كيربي: "لكي ينجحوا في ساحة المعركة عندما تصل هذه الحرب إلى حل تفاوضي. والرئيس (الأمريكي) حريص للغاية على رؤيتها تصل إلى ذلك الحد".
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع.
وكتب مدفيديف على تطبيق "تلغرام": "لنطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية. الدول الغربية تدفع العالم لحرب عالمية، والنصر الكامل والنهائي لروسيا هو فقط الضمان ضد النزاع العالمي".
وأشار مدفيديف إلى أن النهج الغربي هو "عدم السماح لروسيا بالانتصار"، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.
وأضاف مدفيديف: "فلنتبع منطقا بسيطا؛ إذا لم تنتصر روسيا، إذن فأوكرانيا ستكون المنتصر. هدف أوكرانيا هو ما أعلنه نظام كييف، استرجاع جميع المناطق التي كانت تابعة لها. أي انتزاعها من روسيا. هذا يعد تهديدا لوجود الدولة وانهيارا لروسيا الحالية، ما يعني أنه سبب مباشر لتطبيق البند 19 من أساسيات السياسة الروسية في مجال الردع النووي".
وتابع مدفيديف متسائلا: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".