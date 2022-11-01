https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يزعم-أن-أمريكا-لا-تبحث-عن-صراع-مع-روسيا--1069722784.html

البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا

البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا

زعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا في أوكرانيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T17:46+0000

2022-11-01T17:46+0000

2022-11-01T17:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال كيربي في المؤتمر الصحفي، إن "أهداف الرئيس (الأمريكي جو بايدن) كانت واضحة منذ البداية ... لا نريد صراعا مع روسيا. هذا رقم واحد".وقال كيربي: "لكي ينجحوا في ساحة المعركة عندما تصل هذه الحرب إلى حل تفاوضي. والرئيس (الأمريكي) حريص للغاية على رؤيتها تصل إلى ذلك الحد".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع.وأشار مدفيديف إلى أن النهج الغربي هو "عدم السماح لروسيا بالانتصار"، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.وتابع مدفيديف متسائلا: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".

https://sputnikarabic.ae/20221101/مدفيديف-يقول-إن-الغرب-يدفع-العالم-إلى-حرب-عالمية--1069716211.html

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