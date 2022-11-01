https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يعمل-على-تحديد-صيغ-للقاء-محتمل-بين-بايدن-ونظيره-الصيني-1069729867.html
البيت الأبيض يعمل على تحديد صيغ للقاء محتمل بين بايدن ونظيره الصيني
البيت الأبيض يعمل على تحديد صيغ للقاء محتمل بين بايدن ونظيره الصيني
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن البيت الأبيض لا يزال يعمل على تحديد صيغ خاصة بلقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن ونظيره... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T21:49+0000
2022-11-01T21:49+0000
2022-11-01T21:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065706427_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ce9c334261f4358c10c97bd8414ad694.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، خلال إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "فريقينا لا يزالان يعملان على صيغ لقاء محتمل بين بايدن وشي جين بينغ"، مضيفا: "ليست لدي صيغة محددة لإعلانها اليوم ولكن العمل لا يزال مستمرا".وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه لا يمتلك حاليا أي معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.وقال المتحدث ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن: "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والصين تدرسان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.وستعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة "بالي" الإندونيسية خلال يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للامتناع عن نشر نظرية التهديد الصيني القديمة، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانشغال بتطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل.وتابع: "الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن عقلية اللعبة الصفرية والتوافق مع اتجاهات العصر، بدلا من نشر النظرية القديمة للتهديد الصيني".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من الأفضل إجراء محاولة تطوير مفهوم جديد للانفتاح والشمولية والتعاون المتبادل وأيضا تبني السلوك الذي يساهم في السلام والتطور في العالم كله.
https://sputnikarabic.ae/20221101/واشنطن-تقول-إن-الاتصالات-بين-روسيا-وأمريكا-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين-غير-متوقعة-1069727525.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/بكين-تدعو-واشنطن-للتوقف-عن-نشر-نظرية-التهديد-الصيني-1069491853.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065706427_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_552cba777ad55dc5dfb2e58fa8e878b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
البيت الأبيض يعمل على تحديد صيغ للقاء محتمل بين بايدن ونظيره الصيني
21:49 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن البيت الأبيض لا يزال يعمل على تحديد صيغ خاصة بلقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة بالي الإندونيسية منتصف الشهر الجاري.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي، خلال إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "فريقينا لا يزالان يعملان على صيغ لقاء محتمل بين بايدن وشي جين بينغ"، مضيفا: "ليست لدي صيغة محددة لإعلانها اليوم ولكن العمل لا يزال مستمرا".
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه لا يمتلك حاليا أي معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وقال المتحدث ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن: "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع".
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والصين تدرسان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني
على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وستعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة "بالي" الإندونيسية خلال يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للامتناع عن نشر نظرية التهديد الصيني
القديمة، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانشغال بتطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل.
وتابع: "الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن عقلية اللعبة الصفرية والتوافق مع اتجاهات العصر، بدلا من نشر النظرية القديمة للتهديد الصيني".
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من الأفضل إجراء محاولة تطوير مفهوم جديد للانفتاح والشمولية والتعاون المتبادل وأيضا تبني السلوك الذي يساهم في السلام والتطور في العالم كله.