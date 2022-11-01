https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يعمل-على-تحديد-صيغ-للقاء-محتمل-بين-بايدن-ونظيره-الصيني-1069729867.html

البيت الأبيض يعمل على تحديد صيغ للقاء محتمل بين بايدن ونظيره الصيني

البيت الأبيض يعمل على تحديد صيغ للقاء محتمل بين بايدن ونظيره الصيني

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن البيت الأبيض لا يزال يعمل على تحديد صيغ خاصة بلقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن ونظيره... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T21:49+0000

2022-11-01T21:49+0000

2022-11-01T21:52+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، خلال إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "فريقينا لا يزالان يعملان على صيغ لقاء محتمل بين بايدن وشي جين بينغ"، مضيفا: "ليست لدي صيغة محددة لإعلانها اليوم ولكن العمل لا يزال مستمرا".وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه لا يمتلك حاليا أي معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.وقال المتحدث ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن: "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والصين تدرسان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.وستعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة "بالي" الإندونيسية خلال يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للامتناع عن نشر نظرية التهديد الصيني القديمة، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانشغال بتطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل.وتابع: "الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن عقلية اللعبة الصفرية والتوافق مع اتجاهات العصر، بدلا من نشر النظرية القديمة للتهديد الصيني".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من الأفضل إجراء محاولة تطوير مفهوم جديد للانفتاح والشمولية والتعاون المتبادل وأيضا تبني السلوك الذي يساهم في السلام والتطور في العالم كله.

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