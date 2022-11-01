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https://sputnikarabic.ae/20221101/الجعفري-يقدم-إلى-الخارجية-الروسية-نسخة-عن-أوراق-اعتماده-سفيرا-لسوريا-لدى-موسكو-1069726298.html
الجعفري يقدم إلى الخارجية الروسية نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا لدى موسكو
الجعفري يقدم إلى الخارجية الروسية نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا لدى موسكو
قدم بشار الجعفري، نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية، إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T19:15+0000
2022-11-01T19:15+0000
روسيا
العالم العربي
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أنه "بعد تسليم نسخة عن أوراق الاعتماد أكد الجعفري أن العلاقات بين سوريا وروسيا متميزة وخاصة أن المواقف المشتركة بين البلدين والشعبين؛ ويجب الارتقاء بهذه العلاقات ليس إلى مستوى الحلفاء فحسب وإلى مرتبة الأخوة أيضاً".وأضاف الجعفري، أن "سوريا وروسيا دولتان مهمتان جداً بالمعنى الجيوبوليتيكي ولا أحد يستطيع تشويه هذه العلاقات التي نشأت منذ فترة بعيدة جداً ولا تعود فقط إلى تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".بدوره، قال بوغدانوف، إن "العلاقة بين البلدين تاريخية ومتميزة بالفعل، وإن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر مواقف الأصدقاء السوريين ويعرف كل الصعوبات التي تواجههم"، مؤكداً وقوف روسيا إلى جانب سوريا ودعمها لها في جميع المجالات.وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "الجعفري وبوغدانوف بحثا المسائل الملحة لتعزيز علاقات الصداقة السورية الروسية بما في ذلك مواصلة الحوار الفعال بين الجانبين وتطرق الحديث أيضاً إلى التعاون بين دمشق وموسكو بما يخدم مصالح إعادة الإعمار في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الجعفري-يصف-ما-فعله-الغرب-في-سوريا-بـخلاصة-تجارب-إبليس-1069197534.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الجعفري يقدم إلى الخارجية الروسية نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا لدى موسكو

19:15 GMT 01.11.2022
© AP Photo / Mary Altafferالسفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري
السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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قدم بشار الجعفري، نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية، إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أنه "بعد تسليم نسخة عن أوراق الاعتماد أكد الجعفري أن العلاقات بين سوريا وروسيا متميزة وخاصة أن المواقف المشتركة بين البلدين والشعبين؛ ويجب الارتقاء بهذه العلاقات ليس إلى مستوى الحلفاء فحسب وإلى مرتبة الأخوة أيضاً".

وأضاف الجعفري، أن "سوريا وروسيا دولتان مهمتان جداً بالمعنى الجيوبوليتيكي ولا أحد يستطيع تشويه هذه العلاقات التي نشأت منذ فترة بعيدة جداً ولا تعود فقط إلى تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

بدوره، قال بوغدانوف، إن "العلاقة بين البلدين تاريخية ومتميزة بالفعل، وإن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر مواقف الأصدقاء السوريين ويعرف كل الصعوبات التي تواجههم"، مؤكداً وقوف روسيا إلى جانب سوريا ودعمها لها في جميع المجالات.
لقاء تكريمي للسفير السوري في روسيا بشار الجعفري بمقر اتحاد الكتاب العرب في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
الجعفري يصف ما فعله الغرب في سوريا بـ"خلاصة تجارب إبليس"
18 أكتوبر, 15:44 GMT
وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "الجعفري وبوغدانوف بحثا المسائل الملحة لتعزيز علاقات الصداقة السورية الروسية بما في ذلك مواصلة الحوار الفعال بين الجانبين وتطرق الحديث أيضاً إلى التعاون بين دمشق وموسكو بما يخدم مصالح إعادة الإعمار في سوريا.
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