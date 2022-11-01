الجعفري يقدم إلى الخارجية الروسية نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا لدى موسكو
© AP Photo / Mary Altafferالسفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري
© AP Photo / Mary Altaffer
قدم بشار الجعفري، نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية، إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أنه "بعد تسليم نسخة عن أوراق الاعتماد أكد الجعفري أن العلاقات بين سوريا وروسيا متميزة وخاصة أن المواقف المشتركة بين البلدين والشعبين؛ ويجب الارتقاء بهذه العلاقات ليس إلى مستوى الحلفاء فحسب وإلى مرتبة الأخوة أيضاً".
وأضاف الجعفري، أن "سوريا وروسيا دولتان مهمتان جداً بالمعنى الجيوبوليتيكي ولا أحد يستطيع تشويه هذه العلاقات التي نشأت منذ فترة بعيدة جداً ولا تعود فقط إلى تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
بدوره، قال بوغدانوف، إن "العلاقة بين البلدين تاريخية ومتميزة بالفعل، وإن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر مواقف الأصدقاء السوريين ويعرف كل الصعوبات التي تواجههم"، مؤكداً وقوف روسيا إلى جانب سوريا ودعمها لها في جميع المجالات.
وأضاف الجعفري، أن "سوريا وروسيا دولتان مهمتان جداً بالمعنى الجيوبوليتيكي ولا أحد يستطيع تشويه هذه العلاقات التي نشأت منذ فترة بعيدة جداً ولا تعود فقط إلى تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
بدوره، قال بوغدانوف، إن "العلاقة بين البلدين تاريخية ومتميزة بالفعل، وإن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر مواقف الأصدقاء السوريين ويعرف كل الصعوبات التي تواجههم"، مؤكداً وقوف روسيا إلى جانب سوريا ودعمها لها في جميع المجالات.
18 أكتوبر, 15:44 GMT
وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "الجعفري وبوغدانوف بحثا المسائل الملحة لتعزيز علاقات الصداقة السورية الروسية بما في ذلك مواصلة الحوار الفعال بين الجانبين وتطرق الحديث أيضاً إلى التعاون بين دمشق وموسكو بما يخدم مصالح إعادة الإعمار في سوريا.