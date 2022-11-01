https://sputnikarabic.ae/20221101/الجيش-الإيراني-يقول-إنه-سيعلن-عن-أخبار-سارة-في-مجال-الدفاع-الجوي-خلال-الأيام-المقبلة-1069714939.html

الجيش الإيراني يقول إنه سيعلن عن أخبار سارة في مجال الدفاع الجوي خلال الأيام المقبلة

الجيش الإيراني يقول إنه سيعلن عن أخبار سارة في مجال الدفاع الجوي خلال الأيام المقبلة

قال الجيش الايراني، إن"أخبارا سارة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة للشعب الإيراني". 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T13:53+0000

2022-11-01T13:53+0000

2022-11-01T13:53+0000

أخبار إيران

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وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إن "الدفاع الجوي للجيش هو الآن في أفضل حالاته في ظل العناية الالهية"، مضيفا أن "وحدات الدفاع الجوي للجيش الإيراني قوة إقليمية بين دول منطقة غرب آسيا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع: "عندما يقال أن معدات الدفاع الجوي حديثة أو مضاهية أو حتى أفضل من نظائرها في العالم، فهو كلام جاد للغاية وحقيقة لا يمكن إنكارها"، مؤكدا أن "معدات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في طليعة المعدات الحديثة في العالم".وختم العميد صباحي فرد تصريحاته بالقول إن القوات الإيرانية "ستعلن في الأيام القادمة عن أخبار سارة وجيدة جدا للشعب الإيراني المؤمن والثوري والأبي والمنجب للشهداء".وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، قال السبت الماضي، إن بلاده قادرة بسهولة على تصنيع الصواريخ بالمدى المطلوب للدفاع عن إيران.ونقلت وكالة "إرنا"، عن آشتياني "أن وزارة الدفاع الإيرانية لن تدخر جهدا في حماية الشعب الإيراني وستعبر حدود المعرفة للدفاع عنه، والتقدم الدفاعي في الحقيقة يشير إلى التقدم العلمي للبلاد".وأكد القائد العسكري الإيراني أن تطوير الصناعة العسكرية والدفاعية في بلاده يتماشى مع حصول المعرفة والتقنيات الحديثة في العالم، مشيرا إلى أن الصناعات المختلفة تتعاون بعضها مع بعض في إنتاج الصواريخ والذخائر الموجهة.ولفت العميد رضا آشتياني إلى أن "إنتاج المنتجات الاستراتيجية مثل أنواع الذخائر والصواريخ الذكية الإيرانية هو قمة التقدم والتعاون بين المنظمات وقوة الإدارة المتكاملة والقوية في الاستفادة من المجموعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة".وذكر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، أن بلاده اليوم من بين دول قليلة في العالم تعتمد على القدرات المحلية لإنتاج أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الأكثر تقدما، ما يجعل أعداء إيران أكثر ندما على أي عدوان محتمل.وأعلن الجيش الإيراني العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.كما أعلن الجیش الإيراني دخول المنظومة إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني في مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في نفس الوقت.

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