https://sputnikarabic.ae/20221101/الخارجية-الروسية-تنتظر-إجابة-لندن-بشأن-رسالة-تراس-بعد-تفجير-التيار-الشمالي-1069704588.html

الخارجية الروسية تنتظر إجابة لندن بشأن رسالة تراس بعد تفجير التيار الشمالي

الخارجية الروسية تنتظر إجابة لندن بشأن رسالة تراس بعد تفجير التيار الشمالي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر ردا من لندن بخصوص رسالة محتملة من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T09:50+0000

2022-11-01T09:50+0000

2022-11-01T09:50+0000

روسيا

بريطانيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

نوردستروم

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "بصراحة لا يهمني من وكيف، تلقيت هذه المعلومات. أنا مهتمة بإجابة لندن على السؤال التالي: "هل بعثت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فور تفجير خط الأنابيب التيار الشمالي بعبارة " تم كل شيء".واشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الملايين من الناس حول العالم ينتظرون إجابة رسمية على هذا السؤال".وتناقلت وسائل إعلام غربية معلومات تفيد بأن خدمات مشاركة الملفات "ميغا أبلود" و"ميغا كيم دوت كوم"، أعلنت بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس ممكن أنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" مع النص "تم كل شيء".وكتب دوت كوم على حسابه في "تويتر": "كيف عرف الروس أن بريطانيا فجرت خطوط أنابيب "التيار الشمالي" مع الولايات المتحدة؟ لأن ليز تروس استخدمت جهاز آيفون الخاص بها لإرسال رسالة إلى بلينكين تقول فيها "انتهى كل شيء" بعد دقيقة واحدة من انفجار خط الأنابيب وقبل أن يعرف أي شخص آخر بهذا الموضوع".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".يذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، أعلنت يوم 19 سبتمبر الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.

https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مشاركة-ممثلين-عن-البحرية-البريطانية-في-التخطيط-للهجوم-الإرهابي-على-نورد-ستريم-1069598993.html

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