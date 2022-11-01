https://sputnikarabic.ae/20221101/السلطات-الأمريكية-في-قلق-من-احتمالات-العنف-والشغب-تزامنا-مع-انتخابات-الكونغرس-1069718266.html

السلطات الأمريكية في قلق من احتمالات العنف والشغب تزامنا مع انتخابات الكونغرس

السلطات الأمريكية في قلق من احتمالات العنف والشغب تزامنا مع انتخابات الكونغرس

زادت المخاوف في الولايات المتحدة من اندلاع أعمال عنف وشغب بالتزامن مع انعقاد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، خاصة بعد الهجوم الذي... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T15:03+0000

2022-11-01T15:03+0000

2022-11-01T15:03+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

نانسي بيلوسي

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ويقول مسؤولون أمنيون أمريكيون إن التضليل غير المقيد والنقد السياسي، يشكلان وقودا للهجمات، مثل تلك التي سعى فيها أحد أتباع نظريات المؤامرة اليمينية على ما يبدو إلى اختطاف نانسي بيلوسي بسبب "أكاذيب" انتخابية مزعومة.وفقا لتقارير أمريكية، فإن منفذ الهجوم الذي يدعى ديفيد ديبابي، والمتهم بالاعتداء على زوج بيلوسي البالغ من العمر 82 عاما، نشر نظريات مؤامرة على موقعه على الإنترنت حول تزوير الانتخابات ولقاحات "كوفيد" وتغير المناخ والهولوكست والأشخاص المتحولين جنسيا في المدارس.جاء الهجوم قبل أسبوع واحد من انتخابات الكونغرس النصفية، وفي وقت أبلغ فيه سياسيون وعمال اقتراع عن زيادة في رسائل التهديد والترهيب. ومن بين هؤلاء، في ولاية أريزونا، رجال مسلحون يقومون بدوريات قرب صناديق الاقتراع، ما يثير قلق الأشخاص الذين يحاولون التصويت.يوم الجمعة، الذي وقع فيه الهجوم على منزل بيلوسي، أصدرت وكالات الأمن الأمريكية تحذيرا من أن المتطرفين العنيفين المحليين يشكلون "تهديدات متزايدة" مع اقترب التصويت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.وقالت الوكالات في نشرة استخباراتية مشتركة: "من المرجح أن تؤدي التصورات المتعلقة بالانتخابات للاحتيال وردود فعل العنف ضد المرأة على الموضوعات المثيرة للانقسام إلى تخطيط للعنف ضد المرأة وجهود أوسع لتبرير العنف في الفترة التي تسبق دورة الانتخابات النصفية لعام 2022 وبعدها".بالإضافة إلى ذلك، أفاد موظفو الاقتراع بتهديدات واسعة النطاق بعد أن ألقى ترامب وأتباعه باللوم عليهم في خسارته في انتخابات عام 2020. تقول بعض المناطق إنها لا تستطيع الآن توظيف عدد كاف من العاملين في الاقتراع.في ولاية أريزونا - حيث كانت التوترات بشأن "السرقة المزعومة" للانتخابات الرئاسية في عام 2020 عالية بشكل خاص - ظهر مسلحون يحملون كاميرات فيديو قرب صناديق الاقتراع.وقالت وزارة العدل في مذكرة لمحكمة المقاطعة الفيدرالية في أريزونا، حيث رفعت دعوى قضائية بشأن هذه المسألة، إن مثل هذه التصرفات "تثير مخاوف جدية من ترهيب الناخبين".من جانبها قالت جين إيسترلي، مسؤولة الأمن السيبراني الأعلى في الحكومة الأمريكية، يوم الأحد إن هناك "بيئة تهديد معقدة للغاية ساعدتها" المعلومات المضللة المتفشية و"التهديدات بالمضايقة والترهيب والعنف ضد مسؤولي الانتخابات ومراكز الاقتراع والناخبين".

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