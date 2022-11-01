https://sputnikarabic.ae/20221101/العراق-يعلن-أن-إيرادات-النفط-في-شهر-أكتوبر-بلغت-أكثر-من-9-مليارات-دولار-1069717190.html
العراق يعلن أن إيرادات النفط في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
العراق يعلن أن إيرادات النفط في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T14:45+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و(831) ألفاً و(120) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.258) مليارات دولار".وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(70) ألفاً و(427) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(417) ألفاً و(893) برميلاً".وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و382 ألف برميل في اليوم" ولفتت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 88.31 دولار".
https://sputnikarabic.ae/20221101/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-عن-إنجاز-حفر-بئرين-نفطيتين-في-حقل-الزبير-بمحافظة-البصرة-1069700620.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق يعلن أن إيرادات النفط في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
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قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و(831) ألفاً و(120) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.258) مليارات دولار".
وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(70) ألفاً و(427) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(417) ألفاً و(893) برميلاً".
وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية
بلغت 3 ملايين و382 ألف برميل في اليوم" ولفتت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 88.31 دولار".