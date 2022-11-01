عربي
https://sputnikarabic.ae/20221101/الملك-سلمان-وولي-عهده-يهنئان-لولا-دا-سيلفا-بعد-فوزه-برئاسة-البرازيل-1069696882.html
الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي تهنئة، للرئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا،... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T01:18+0000
2022-11-01T01:18+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_0:110:1500:954_1920x0_80_0_0_afa91637e7f6abb0fd2e61f56f5de181.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".بدوره قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي" .انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-بوتين-يهنئ-لولا-دا-سيلفا-بمناسبة-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-بالبرازيل-1069655053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_97:0:1500:1052_1920x0_80_0_0_01a808160f0a077587e67266e347cadd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل

01:18 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي تهنئة، للرئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
بدوره قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي" .
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
أمس, 06:12 GMT
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала