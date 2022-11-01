https://sputnikarabic.ae/20221101/الملك-سلمان-وولي-عهده-يهنئان-لولا-دا-سيلفا-بعد-فوزه-برئاسة-البرازيل-1069696882.html
الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي تهنئة، للرئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا،... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T01:18+0000
2022-11-01T01:18+0000
2022-11-01T01:18+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".بدوره قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي" .انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-بوتين-يهنئ-لولا-دا-سيلفا-بمناسبة-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-بالبرازيل-1069655053.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
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أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي تهنئة، للرئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم
والازدهار".
بدوره قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي" .
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.