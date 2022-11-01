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https://sputnikarabic.ae/20221101/المنسق-الأممي-يتوقع-استئناف-حركة-السفن-عبر-البحر-الأسود-لنقل-الحبوب-الخميس-المقبل-1069730210.html
المنسق الأممي يتوقع استئناف حركة السفن عبر البحر الأسود لنقل الحبوب الخميس المقبل
المنسق الأممي يتوقع استئناف حركة السفن عبر البحر الأسود لنقل الحبوب الخميس المقبل
أعلن المنسق الأممي لمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، أمير عبد الله، أنه من المتوقع استئناف حركة السفن في البحر الأسود يوم الخميس المقبل، بعد تعليقها... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T22:16+0000
2022-11-01T22:16+0000
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المنسق الأممي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء إنه "يجب أن تستمر صادرات الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا. على الرغم من عدم التخطيط لتحركات السفن في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مبادرة البحر الأسود، نتوقع أن تبحر السفن المحملة يوم الخميس المقبل".وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرر البحري الآمن المتفق عليه.وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزير-الدفاع-التركي-تعليق-صفقة-الحبوب-لن-يفيد-روسيا-أو-أوكرانيا-1069671458.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

المنسق الأممي يتوقع استئناف حركة السفن عبر البحر الأسود لنقل الحبوب الخميس المقبل

22:16 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن المنسق الأممي لمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، أمير عبد الله، أنه من المتوقع استئناف حركة السفن في البحر الأسود يوم الخميس المقبل، بعد تعليقها الأربعاء بشكل طارئ.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المنسق الأممي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء إنه "يجب أن تستمر صادرات الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا. على الرغم من عدم التخطيط لتحركات السفن في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مبادرة البحر الأسود، نتوقع أن تبحر السفن المحملة يوم الخميس المقبل".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
وزير الدفاع التركي: تعليق صفقة الحبوب لن يفيد روسيا أو أوكرانيا
أمس, 12:35 GMT
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرر البحري الآمن المتفق عليه.
وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
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