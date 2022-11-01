https://sputnikarabic.ae/20221101/انتخابات-إسرائيلنتنياهو-يستنفر-أنصاره-ويدعوهم-للتخلص-من-لابيد-وغانتس-وعباس-1069706304.html

انتخابات إسرائيل..نتنياهو يستنفر أنصاره ويدعوهم للتخلص من لابيد وغانتس وعباس

انتخابات إسرائيل..نتنياهو يستنفر أنصاره ويدعوهم للتخلص من لابيد وغانتس وعباس

دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مؤيديه إلى الخروج عن بكرة أبيهم للتصويت والتخلص من التحالف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T10:30+0000

2022-11-01T10:30+0000

2022-11-01T10:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وانطلقت صباح اليوم انتخابات الكنيست الـ 25 وهي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات وسط أزمة سياسية واستقطاب شديد تشهدهما إسرائيل.وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مخاطبا أنصاره: "نسب التصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا وصوتوا لليكود من أجل للتخلص من لابيد- غانتس- (منصور) عباس"، في إشارة إلى رئيس حزب القائمة العربي الموحدة الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت للجنة الانتخابات الإسرائيلية أنه بحلول الساعة 10:00، مارس أكثر من مليون شخص حقهم في التصويت، وتبلغ نسبة التصويت 15.9٪ - أي أكثر بنسبة واحد بالمائة من النسبة المسجلة حتى ذلك الوقت في انتخابات الكنيست 24، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وعاد الإسرائيليون مجددا إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من أربعة أعوام، وفتحت صناديق الاقتراع في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء (5:00 ت.غ)، حيث يمكن لأكثر من ستة ملايين و 700 ألف إسرائيلي ممارسة حقهم في التصويت.ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 12495 مركز اقتراع وسيتم إغلاق معظمها في الساعة 10:00 مساء، حيث سيتم نشر العينات التي قد تكون قادرة على التلميح إلى ما إذا كان هناك حسم نهائي في المعركة بين الكتل السياسية.وهذه هي المرة الخامسة التي يذهب فيها الإسرائيليون للانتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.وبعد صدور النتائج سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ الحزب الفائز بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن مدها إلى 28.ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.

https://sputnikarabic.ae/20221101/إسرائيل-قادة-الأحزاب-السياسية-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-الكنيست-صور-1069702329.html

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