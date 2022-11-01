https://sputnikarabic.ae/20221101/انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-284-نسبة-التصويت-بعد-5-ساعات-من-بدء-الاقتراع-1069710916.html

انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. 28.4% نسبة التصويت بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع

انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. 28.4% نسبة التصويت بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع

وصلت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد 5 ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين إلى 28.4%. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

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وأفادت لجنة الانتخابات، أنه حتى الساعة 12:00 ظهرا (10:00 ت.غ)، وصلت نسبة التصويت إلى 28.4%، وهي أعلى معدل تصويت منذ عام 1999.وتزيد هذه النسبة 3% عن انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت العام الماضي بـ 3%، حيث وصلت نسبة التصويت وقتها بعد 5 ساعات من بدء العملية الانتخابية إلى 25.4%، وفق موقع "واللا" العبري.وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مؤيديه إلى الخروج عن بكرة أبيهم للتصويت والتخلص من التحالف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس.وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مخاطبا أنصاره: "نسب التصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا وصوتوا لليكود من أجل للتخلص من لابيد- غانتس- (منصور) عباس"، في إشارة إلى رئيس حزب القائمة العربي الموحدة الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.وأرفق نتنياهو تغريدته بصورة تظهر خلو مركز اقتراع في مدينة حولون أحد معاقل الليكود، مقابل تكدس آخر بالناخبين في تل أبيب المعروفة بدعم أحزاب الوسط واليسار في المعسكر المنافس.وانطلقت صباح اليوم انتخابات الكنيست الـ 25 وهي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات وسط أزمة سياسية واستقطاب شديد تشهدهما إسرائيل.وفتحت صناديق الاقتراع في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء (5:00 ت.غ)، حيث يمكن لأكثر من ستة ملايين و 700 ألف إسرائيلي ممارسة حقهم في التصويت.ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 12495 مركز اقتراع وسيتم إغلاق معظمها في الساعة 10:00 مساء، حيث سيتم نشر العينات التي قد تكون قادرة على التلميح إلى ما إذا كان هناك حسم نهائي في المعركة بين الكتل السياسية.وهذه هي المرة الخامسة التي يذهب فيها الإسرائيليون للانتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.وبعد صدور النتائج سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ الحزب الفائز بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن مدها إلى 28.ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.

https://sputnikarabic.ae/20221101/إسرائيل-قادة-الأحزاب-السياسية-يدلون-بأصواتهم-في-انتخابات-الكنيست-صور-1069702329.html

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