https://sputnikarabic.ae/20221101/انخفاض-صادرات-غازبروم-إلى-الخارج-بنسبة-426-1069706525.html

انخفاض صادرات غازبروم إلى الخارج بنسبة 42.6%

انخفاض صادرات غازبروم إلى الخارج بنسبة 42.6%

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات الشركة إلى دول الخارج للفترة من يناير إلى أكتوبر تراجعت بنسبة 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T10:34+0000

2022-11-01T10:34+0000

2022-11-01T10:34+0000

روسيا

شركة غازبروم

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وتستمر صادرات غازبروم إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا في النمو بموجب العقد الثنائي طويل الأجل للشركة الروسية مع شركة CNPC، وتتجاوز عمليات التسليم كميات العقد اليومية بانتظام.بالإضافة إلى ذلك انخفض الطلب على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلي خلال هذه الفترة بنسبة 5.6% أو 11.1 مليار متر مكعب.في العام الماضي زادت الشركة صادرات الغازبمقدار 5.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى 185.1 مليار متر مكعب.وأعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، الشهر الماضي، أن حوالي 800 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، قد لا تكون كافية لأوروبا أثناء الطقس البارد غير العادي - وهذا هو ثلث الاستهلاكهذا، ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر.وذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لنظام خطوط الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير مدة الإصلاح.

https://sputnikarabic.ae/20220921/غازبروم-الروسية-إنتاج-الغاز-يصل-إلى-مستويات-تاريخية-ويتجاوز-مستويات-ما-قبل-الوباء-1068027978.html

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روسيا, شركة غازبروم