https://sputnikarabic.ae/20221101/بدء-توافد-الإسرائيليين-للإدلاء-بأصواتهم-في-انتخابات-الكنيست-الـ-25-1069698462.html

بدء توافد الإسرائيليين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25

بدء توافد الإسرائيليين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25

عاد الإسرائيليون مجددا إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من أربعة أعوام، وفتحت صناديق الاقتراع في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء (5:00 ت.غ)، حيث يمكن... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T06:35+0000

2022-11-01T06:35+0000

2022-11-01T06:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

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ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 12495 مركز اقتراع وسيتم إغلاق معظمها في الساعة 10:00 مساء، حيث سيتم نشر العينات التي قد تكون قادرة على التلميح إلى ما إذا كان هناك حسم نهائي في المعركة بين الكتل السياسية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.لكن الإجابة على السؤال حول من سيشكل الحكومة المقبلة - يائير لابيد الذي يريد البقاء في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي يريد العودة إلى هناك، بيني غانتس الذي يطمح هو الآخر في السلطة وربما لا أحد منهم - ربما تتأخر إذا كانت النتائج متقاربة كما توقعت استطلاعات الرأي.والنتائج النهائية، التي ستحدد من سيدخل الكنيست الـ25 ومن سيتم استبعاده، متوقعة يوم الخميس أو الجمعة المقبلة.وانتشر اليوم نحو 18 ألف ضابط شرطة في تشكيلات عدة في أنحاء البلاد للمحافظة على نقاء الانتخابات وإدارة المرور وتوفير الأمن أيضا. يضاف إلى ذلك الإغلاق الشامل المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.الشيء الآخر الذي قد يجذب انتباه الناخبين هو الطقس. اليوم من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، وأثناء النهار ستكون هناك أمطار محلية قد تكون غزيرة من وقت لآخر، من الشمال وحتى شمالي النقب جنوبا.ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار لفترة طويلة. في بعض الأحيان قد يكون هناك برق ورعد. ستزداد فرصة هطول الأمطار من الظهر حتى المساء.في التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 350، ستغلق مراكز الاقتراع الساعة 8:00 مساء.في المستشفيات والسجون ودور رعاية المسنين، ستفتح مراكز الاقتراع بين الساعة 8:00 و 20:00. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك حوالي 280 مركز اقتراع خاص بكورونا للمرضى الموجودين في العزل، وسيكون بإمكانهم التصويت هناك فقط.ستفتح مراكز الاقتراع هذه أيضا في الساعة 08:00 وتغلق في الساعة 20:00. سيُطلب من المريض أثناء التصويت إحضار شهادة من وزارة الصحة أو التوقيع على إفادة تفيد بأنه مريض بكورونا.ويمكن السفر مجانا في بعض خطوط النقل العام بين المدن. تم فتح خدمات السفر بالحافلات في نطاق يزيد عن 15 كم للجمهور مجانا.وعلى الرغم من الخوف من طقس ممطر، تتوقع لجنة الانتخابات المركزية أن تكون نسبة المشاركة أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة للكنيست الرابع والعشرين - عندما كانت نسبة المشاركة 67.4%، وهي الأدنى منذ انتخابات 2013.وهذه هي المرة الخامسة التي يذهب فيها الإسرائيليون للانتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.وبعد صدور النتائج سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ الحزب الفائز بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن مدها إلى 28.ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.

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