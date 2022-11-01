https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-يؤكد-على-أهمية-حل-مشاكل-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-مع-احترام-سيادتهم-1069699214.html
بوتين يؤكد على أهمية حل مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احترام سيادتهم
بوتين يؤكد على أهمية حل مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احترام سيادتهم
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في القمة العربية، مؤكداً على أن المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تحل على أساس قانوني دولي مع... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T07:29+0000
2022-11-01T07:29+0000
2022-11-01T07:29+0000
روسيا
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ونشرت البرقية على موقع الكرملين وجاء فيها: "روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك بهدف تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".وأضاف البيان: "ننطلق من حقيقة أن المشاكل العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، بما في ذلك الأزمتان السورية والليبية يجب حلها بالإضافة إلى النزاعات اليمنية والفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام، مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها".وشدد الزعيم الروسي على أن التغيرات السياسية والاقتصادية تحدث في العالم وأن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية تكتسب زخما، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة تلعب دورًا مهما في هذه العملية ولا شك أن مهام تحسين الوضع الدولي ومواجهة التهديدات والتحديات في عصرنا تتطلب تنسيقًا جماعيا.كما أعرب بوتين عن ثقته في أن بناء شراكات بين روسيا والدول العربية يصب في المصلحة المشتركة ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار على كوكب الأرض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يؤكد على أهمية حل مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احترام سيادتهم
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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في القمة العربية، مؤكداً على أن المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تحل على أساس قانوني دولي مع احترام سيادة دول.
ونشرت البرقية على موقع الكرملين وجاء
فيها: "روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك بهدف تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وأضاف البيان: "ننطلق من حقيقة أن المشاكل العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، بما في ذلك الأزمتان السورية والليبية يجب حلها بالإضافة إلى النزاعات اليمنية والفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام، مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها".
وشدد الزعيم الروسي على أن التغيرات السياسية والاقتصادية تحدث في العالم وأن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية تكتسب زخما، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة تلعب دورًا مهما في هذه العملية ولا شك أن مهام تحسين الوضع الدولي ومواجهة التهديدات والتحديات في عصرنا تتطلب تنسيقًا جماعيا.
كما أعرب بوتين عن ثقته في أن بناء شراكات بين روسيا والدول العربية يصب في المصلحة المشتركة ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار على كوكب الأرض.