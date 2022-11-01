تخرج الدفعة الأولى للنساء من معهد كراسنودار للطيران العسكري
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تخرجت أول دفعة من النساء من معهد كراسنودار للطيران العسكري باسم سيروف.
وهذا التخرج هو الأول لدفعة طالبات المعهد العسكري اللاتي دخلن في عام 2017.
وفي تهنئته للطيارين، أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن أكثر من نصفهن تخرجن بمرتبة الشرف.
وجاء في نص التهنئة لشويغو في تهنئته التي نقلته الدفاع: "أنتن الخلفاء المجيدون للتقاليد التي تعود إلى العصور القديمة، عندما دافعت النساء، جنبًا إلى جنب مع الرجال، عن وطننا الأم من الأعداء. أمامكن مسار حياة خاص ومثير للاهتمام. أن تكون الأول مسؤولية كبيرة. أنتن دليل ومثال لتلك الفتيات اللواتي سيقتدين بكن".
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
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المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
2/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
3/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
4/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
5/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
6/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
7/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"
8/8
المشاركات في حفل تخرج الضباط اليافعين في معهد كراسنودار العالي للطيران العسكري باسم "بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف"