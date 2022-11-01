https://sputnikarabic.ae/20221101/تخرج-الدفعة-الأولى-للنساء-من-معهد-كراسنودار-للطيران-العسكري-1069700800.html

تخرج الدفعة الأولى للنساء من معهد كراسنودار للطيران العسكري

تخرج الدفعة الأولى للنساء من معهد كراسنودار للطيران العسكري

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تخرجت أول دفعة من النساء من معهد كراسنودار للطيران العسكري باسم سيروف. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T08:48+0000

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وهذا التخرج هو الأول لدفعة طالبات المعهد العسكري اللاتي دخلن في عام 2017.وفي تهنئته للطيارين، أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن أكثر من نصفهن تخرجن بمرتبة الشرف.وجاء في نص التهنئة لشويغو في تهنئته التي نقلته الدفاع: "أنتن الخلفاء المجيدون للتقاليد التي تعود إلى العصور القديمة، عندما دافعت النساء، جنبًا إلى جنب مع الرجال، عن وطننا الأم من الأعداء. أمامكن مسار حياة خاص ومثير للاهتمام. أن تكون الأول مسؤولية كبيرة. أنتن دليل ومثال لتلك الفتيات اللواتي سيقتدين بكن".شاهد أيضا - بمناسبة العام الدراسي الجديد... أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري

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