https://sputnikarabic.ae/20221101/تركيا-تعلن-تسلمها-ردا-كتابيا-من-كييف-حول-شواغل-موسكو-المرتبطة-بتطبيق-اتفاقية-الحبوب--1069728189.html
تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"
تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T20:40+0000
2022-11-01T20:40+0000
2022-11-01T20:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.وبحسب وزارة الدفاع الرتكية، قال أكار "وزيرا الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أكدا إمكانية تبديد قلق روسيا وقدما لنا ردا خطيا".وأشار أكار إلى أن ناقلات البضائع التي ترفع علم تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه من خلال "اتفاقية الحبوب".وقال أكار: "اعتبارا من يوم أمس (الاثنين)، تواصل السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية وهي في البحر طريقها. لا توجد مشكلات في خروج السفن التي ترفع العلم التركي. وستواصل المغادرة".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221101/شويغو-وأكار-يواصلان-بحث-تعليق-روسيا-تنفيذ-اتفاق-نقل-المواد-الزراعية-من-الموانئ-الأوكرانية-1069718927.html
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العالم
تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"
20:40 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 20:57 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرر البحري الآمن المتفق عليه.
وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.
"لقد شاركنا آرائنا وشواغل السيد (سيرغي) شويغو (وزير الدفاع الروسي). وأفاد محاورونا الجانب الأوكراني ببيانات ومعلومات تتعلق بهذه الشواغل أثناء اجتماعاتهم معنا وأثناء اجتماعات الممثلين الرسميين في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول. كما سلمونا أيضا نسخة مكتوبة".
خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي
وبحسب وزارة الدفاع الرتكية، قال أكار "وزيرا الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أكدا إمكانية تبديد قلق روسيا وقدما لنا ردا خطيا".
وأشار أكار إلى أن ناقلات البضائع التي ترفع علم تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه من خلال "اتفاقية الحبوب".
وقال أكار: "اعتبارا من يوم أمس (الاثنين)، تواصل السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية وهي في البحر طريقها. لا توجد مشكلات في خروج السفن التي ترفع العلم التركي. وستواصل المغادرة".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".