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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/تركيا-تعلن-تسلمها-ردا-كتابيا-من-كييف-حول-شواغل-موسكو-المرتبطة-بتطبيق-اتفاقية-الحبوب--1069728189.html
تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"
تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T20:40+0000
2022-11-01T20:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.وبحسب وزارة الدفاع الرتكية، قال أكار "وزيرا الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أكدا إمكانية تبديد قلق روسيا وقدما لنا ردا خطيا".وأشار أكار إلى أن ناقلات البضائع التي ترفع علم تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه من خلال "اتفاقية الحبوب".وقال أكار: "اعتبارا من يوم أمس (الاثنين)، تواصل السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية وهي في البحر طريقها. لا توجد مشكلات في خروج السفن التي ترفع العلم التركي. وستواصل المغادرة".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221101/شويغو-وأكار-يواصلان-بحث-تعليق-روسيا-تنفيذ-اتفاق-نقل-المواد-الزراعية-من-الموانئ-الأوكرانية-1069718927.html
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العالم
العالم

تركيا تعلن تسلمها ردا كتابيا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"

20:40 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 20:57 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق "اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرر البحري الآمن المتفق عليه.
وقال أكار إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

"لقد شاركنا آرائنا وشواغل السيد (سيرغي) شويغو (وزير الدفاع الروسي). وأفاد محاورونا الجانب الأوكراني ببيانات ومعلومات تتعلق بهذه الشواغل أثناء اجتماعاتهم معنا وأثناء اجتماعات الممثلين الرسميين في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول. كما سلمونا أيضا نسخة مكتوبة".

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي
خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي
وبحسب وزارة الدفاع الرتكية، قال أكار "وزيرا الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أكدا إمكانية تبديد قلق روسيا وقدما لنا ردا خطيا".
وأشار أكار إلى أن ناقلات البضائع التي ترفع علم تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه من خلال "اتفاقية الحبوب".
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصافحان خلال اجتماع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
شويغو وأكار يواصلان بحث تعليق روسيا تنفيذ اتفاق نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية
15:28 GMT
وقال أكار: "اعتبارا من يوم أمس (الاثنين)، تواصل السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية وهي في البحر طريقها. لا توجد مشكلات في خروج السفن التي ترفع العلم التركي. وستواصل المغادرة".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
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