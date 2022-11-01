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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069697970.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:04+0000
2022-11-01T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
إطلاق الصواريخ الروسية على منشآت للقيادة العسكرية والاتصالات والطاقة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:04 GMT 01.11.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:56 GMT 01.11.2022
كابولوف يصف التقارير بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة بالملفقة
وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، تقارير وسائل إعلام غربية، بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة للقتال في أوكرانيا، بالملفقة.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على طلب التعليق على هذه الأنباء: "لا أعلق على تقارير ملفقة".
08:49 GMT 01.11.2022
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الدوما، موسكو، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
08:37 GMT
08:04 GMT 01.11.2022
إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية.
وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.
كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف.
أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
08:03 GMT 01.11.2022
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
دبلوماسي روسي: الغرب لم يستطع إثبات عدم تورط كييف في الهجوم على أسطول البحر الأسود
08:02 GMT
06:04 GMT 01.11.2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
مجلة تكشف عن خطط بولندية للاستيلاء على الأراضي التاريخية في غرب أوكرانيا
05:42 GMT
06:04 GMT 01.11.2022
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
وزير الاقتصاد يقول إن اليابان متمسكة بمشاركتها في مشروع "سخالين-1" النفطي الروسي
02:27 GMT
06:03 GMT 01.11.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقول إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس وزراء التشيك بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو
04:10 GMT
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