تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:56 GMT 01.11.2022
وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، تقارير وسائل إعلام غربية، بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة للقتال في أوكرانيا، بالملفقة.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على طلب التعليق على هذه الأنباء: "لا أعلق على تقارير ملفقة".
08:49 GMT 01.11.2022
08:04 GMT 01.11.2022
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية.
وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.
كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف.
أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
وبحسب السلطات المحلية تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك.
كما تم الإعلان عن إنذار جوي في مقاطعة زابوروجيه والمناطق التي يسيطر عليها نظام كييف.
أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، أن حريقًا اندلع في المنطقة بعد سقوط طائرات بدون طيار على أهداف مدنية.
08:03 GMT 01.11.2022
06:04 GMT 01.11.2022
06:04 GMT 01.11.2022