https://sputnikarabic.ae/20221101/تكتل-نتنياهو-يحصد-أغلبية-المقاعد-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-وفق-النتائج-الأولية--1069728291.html
تكتل نتنياهو يحصد أغلبية المقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق النتائج الأولية
تكتل نتنياهو يحصد أغلبية المقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق النتائج الأولية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بحصول التكتل بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، على أغلبية المقاعد ( 62 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T20:34+0000
2022-11-01T20:34+0000
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القدس - سبوتنيك. أشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تكتل نتنياهو يحصد أغلبية المقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق النتائج الأولية
20:34 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بحصول التكتل بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، على أغلبية المقاعد ( 62 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق نتائج أولية.
القدس - سبوتنيك. أشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.
وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.
وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.