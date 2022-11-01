عربي
إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221101/جبهة-النصرة-الإرهابية-تنفذ-هجومين-على-منطقة-إدلب-السورية--1069730891.html
جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية
جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية
قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T23:47+0000
2022-11-01T23:47+0000
أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850467_0:52:1098:670_1920x0_80_0_0_2aa3295b11a05c8640ea5eb3358a4e3d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين للقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.وأضاف: "هجوم واحد في محافظة إدلب، وهجوم واحد في حماة"، لافتا إلى أن جنديا سوريا أصيب في إدلب بنيران القناصة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850467_69:0:1029:720_1920x0_80_0_0_a80923096ee4a2528ba2401410beb70a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة

جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية

23:47 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين للقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.
وأضاف: "هجوم واحد في محافظة إدلب، وهجوم واحد في حماة"، لافتا إلى أن جنديا سوريا أصيب في إدلب بنيران القناصة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала