https://sputnikarabic.ae/20221101/جبهة-النصرة-الإرهابية-تنفذ-هجومين-على-منطقة-إدلب-السورية--1069730891.html
جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية
جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية
قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T23:47+0000
2022-11-01T23:47+0000
2022-11-01T23:47+0000
أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين للقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.وأضاف: "هجوم واحد في محافظة إدلب، وهجوم واحد في حماة"، لافتا إلى أن جنديا سوريا أصيب في إدلب بنيران القناصة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
جبهة النصرة الإرهابية تنفذ هجومين على منطقة إدلب السورية
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قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين للقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.
وأضاف: "هجوم واحد في محافظة إدلب، وهجوم واحد في حماة"، لافتا إلى أن جنديا سوريا أصيب في إدلب بنيران القناصة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.