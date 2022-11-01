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https://sputnikarabic.ae/20221101/حفتر-يهدد-بخوض-معركة-فاصلة-لإخراج-القوات-الأجنبية-1069717766.html
حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية
حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية
تناقش الحلقة إعلان قائد الجيش الليبي، الجنرال خليفة حفتر، الاقتراب من اتخاذ ما وصفه بالقرار الحاسم لتحديد المسار نحو "استعادة الدولة"، وتهديده كذلك بخوض معركة... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T14:51+0000
2022-11-01T14:51+0000
بانوراما
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حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية
حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية
حفتر، ونقلا عن قناة ليبية، قال إن التجارب أثبتت أن "أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".لكن الأكاديمي والمختص في العلاقات الدولية، مسعود السامي، اعتبر أن كلام حفتر موجه للـ"إستهلاك الداخلي"، معتبرًا أن المعطيات الموجودة على الأرض، والوضع الإقليمي والدولي لا يسمحان بخطوة من هذا النوع.السلامي، وفي مقابلة عبر "بانوراما"، أوضح بأن الرأي العام الليبي لا يثق بمجمله بالطبقة السياسية الموجودة في البلاد، ويرى بأنها أضاعت مصالح ليبيا من أجل أهداف ومصالح شخصية ضيقة.بموازاة ذلك، أشار السلامي إلى وجود أمل بأن تؤدي مساعي المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، إلى إحراز تقدم على خط الأزمة الليبية، إلى جانب وجود إرادة لدى بعض الدول الفاعلة في دعم الخطوات المطلوبة لوقف تدهو الأوضاع في البلاد.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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بانوراما, راديو, аудио
بانوراما, راديو, аудио

حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية

14:51 GMT 01.11.2022
حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان قائد الجيش الليبي، الجنرال خليفة حفتر، الاقتراب من اتخاذ ما وصفه بالقرار الحاسم لتحديد المسار نحو "استعادة الدولة"، وتهديده كذلك بخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد، حال فشل المساعي السلمية لإخراج القوات الأجنبية- حسب تعبيره.
حفتر، ونقلا عن قناة ليبية، قال إن التجارب أثبتت أن "أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".
لكن الأكاديمي والمختص في العلاقات الدولية، مسعود السامي، اعتبر أن كلام حفتر موجه للـ"إستهلاك الداخلي"، معتبرًا أن المعطيات الموجودة على الأرض، والوضع الإقليمي والدولي لا يسمحان بخطوة من هذا النوع.
السلامي، وفي مقابلة عبر "بانوراما"، أوضح بأن الرأي العام الليبي لا يثق بمجمله بالطبقة السياسية الموجودة في البلاد، ويرى بأنها أضاعت مصالح ليبيا من أجل أهداف ومصالح شخصية ضيقة.
بموازاة ذلك، أشار السلامي إلى وجود أمل بأن تؤدي مساعي المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، إلى إحراز تقدم على خط الأزمة الليبية، إلى جانب وجود إرادة لدى بعض الدول الفاعلة في دعم الخطوات المطلوبة لوقف تدهو الأوضاع في البلاد.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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